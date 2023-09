Lexus kondigt conceptcar op Japan Mobility Show aan

Takashi Watanabe, President van Lexus International, kondigde de onthulling aan tijdens de Lexus Showcase in Japan. Tijdens het evenement toonde Watanabe de nieuwe modellijn van Lexus die is gericht op klanten over de hele wereld, waaronder de op Europa gerichte Lexus LBX. Daarnaast besprak hij de toekomstvisie van Lexus op autoproductie en de ontwikkelingen op het gebied van batterij-elektrische modellen om een CO2-neutrale maatschappij te realiseren.

Twee belangrijke technologieën waar Lexus aan werkt zijn onder andere de naadloze aandrijfkrachtregeling met het DIRECT4 vierwielaandrijvingssysteem en het Steer-by-Wire systeem. Lexus blijft naar eigen zeggen streven naar een natuurlijke dialoog tussen bestuurder en auto. Daarnaast denkt Lexus met de RZ Sports Concept, die in januari werd onthuld op de Tokyo Auto Salon, na over nieuwe manieren om de liefde voor autorijden en auto's te inspireren, ook met batterij-elektrische technieken, terwijl het merk toewerkt naar een CO2-neutrale auto.

Daarnaast gaat Lexus de uitdaging aan van duurzame initiatieven die rekening houden met de natuurlijke omgeving. Zonder gebonden te zijn aan conventionele waarden van luxe, wil Lexus gerecyclede en door de mens gemaakte materialen gebruiken om nieuwe, hoogwaardige interieurs te creëren.