Lexus gaat van Spindle Grille naar Spindle Body

De Spindle Grille debuteerde op de Lexus LF-Gh, een studiemodel uit 2011. Dit model vormde de basis voor de vierde generatie GS sedan, die in 2012 op de markt verscheen. De Spindle Grille is sindsdien uitgegroeid tot een stijlkenmerk van de modellen van Lexus. Het design van dit grille-ontwerp is na de GS uit 2012 voortdurend aangepast aan het karakter van elk volgende Lexus-model, onder meer door andere gaaspatronen, afmetingen en kleuren.

Kiyotake Ise, toenmalig president van Lexus, zei tijdens het debuut van de Spindle Grille: "Je zou een auto onmiddellijk als een Lexus moeten kunnen identificeren... Onmiddellijke herkenning op straat, dat is het idee achter onze Spindle Grille. Het ziet er op het eerste gezicht misschien wat agressief uit, dat is ook de bedoeling, maar het straalt ook durf uit met verfijning en elegantie."

Skyjet met Spindle Grille

Als vast onderdeel van de designfilosofie 'L-finesse' heeft Lexus de Spindle Grille niet alleen toegepast op auto's voor op straat. De grille sierde ook het futuristische Skyjet-ruimtevaartuig in de filmhit Valerian and the City of a Thousand Planets, waarvan Lexus partner was. De typische vorm van de Spindle Grille is tevens aangenomen als designmotief in de Loft, de bekroonde lounge van Lexus en Brussels Airlines op Brussels Airport.

Evolutie naar Spindle Body

Tegenwoordig is het oorspronkelijke grilleconcept het uitgangspunt voor een radicalere toepassing van de kenmerkende vorm, waarbij het een integraal onderdeel wordt van het algehele ontwerp van het voertuig, de Spindle Body. De kern daarvan is dat het design een logisch gevolg is van de kracht en de dynamiek van elektrische aandrijving. Deze benadering maakt ook deel uit van het Lexus Next Chapter-ontwerp voor de geheel nieuwe Lexus RX, waarbij de grille opnieuw wordt geïnterpreteerd als een naadloze eenheid die overgaat in de carrosserie. Het onderste gedeelte behoudt een gaaspatroon, terwijl het bovenste gedeelte overgaat in de onderkant van de motorkap. De Lexus-emblemen zijn centraal gepositioneerd.

Lexus RZ 450e, een andere interpretatie

Het principe van de Spindle Body is ook toegepast op de volledig elektrische Lexus RZ 450e. Omdat een batterij-elektrische auto minder behoefte heeft aan koeling dan een auto met een conventionele aandrijflijn, hebben ontwerpers meer vrijheid genomen en de grille weggelaten. In plaats van de kenmerkende Spindle Grille heeft de RZ 450e een zogeheten Spindle Shape. Deze driedimensionale vorm, centraal in het design van de voorzijde van de auto, is uitgevoerd in carrosseriekleur. De smalle lichtunits sluiten naadloos aan op de uitgesproken wielkasten en de dagrijverlichting valt op door het Lexus L-motief.

Op zowel de nieuwe Lexus RX als volledig elektrische RZ 450e loopt het lijnenspel dankzij de Spindle Body vloeiend van achter naar voor, via de motorkap richting de koplampen en uiteindelijk in de spindle-vorm. Zodoende ontstaat een onderscheidend en krachtig ogend front, een weerspiegeling van de ambities van Lexus op het gebied van design en elektrificatie.