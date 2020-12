Lexus presenteert Direct4

7 december 2020 | Vorig jaar onthulde Lexus de LF-30 concept car. Dit futuristische model is de belichaming van de Lexus Electrified-visie, waarbij beleving en rijplezier centraal staan. Nu onthult Lexus een belangrijke technologie, die naadloos aansluit bij deze visie: DIRECT4, een aansturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de volgende generatie geƫlektrificeerde modellen van Lexus.

DIRECT4 is ontwikkeld voor komende volledig elektrische - en hybride elektrische-modellen van Lexus. Het systeem stuurt naast de vermogensafgifte van de elektromotoren voor en achter ook de verdeling van de remkracht over de vier wielen aan. Door automatisch de balans tussen de voor- en achterwielaandrijving aan te passen, zorgt DIRECT4 ervoor dat de aandrijving altijd optimaal is aangepast aan de omstandigheden én aan de intenties van de bestuurder.

De elektromotoren op de voor- en achteras zijn direct aan de wielen gekoppeld. Daardoor vindt de verdeling van de aandrijfkracht altijd direct plaats en ervaart de bestuurder volgens Lexus een authentiek gevoel van verbondenheid met de auto. Daarbij claimt DIRECT4 een balans tussen een voorspelbaar weggedrag en rijplezier. Dat laatste zou vooral tot uiting komen in een krachtige, lineaire acceleratie en een opwindend bochtgedrag.

In een korte film introduceert Takashi Wanabe (Lexus Electrified Chief Engineer) DIRECT4. Wanabe legt in een interview onder meer uit dat Lexus bij de ontwikkeling van DIRECT4 volop profiteerde van ruime elektrificatie-ervaring. Mede daardoor zorgt het systeem voor pure beleving én rijplezier. Daarmee sluit het aan bij de Lexus Electrified-visie. Dat wordt in het vervolg van de film duidelijk: prototypes met 4DIRECT-technologie laten op een testcircuit de voordelen van het systeem zien.

Lexus viert 15 jaar hybride

14 oktober 2020

Lexus LS vernieuwd voor modeljaar 2021

18 september 2020

Lexus levert 5 miljoenste hybride

19 augustus 2020

Lexus ES aangepast voor modeljaar 2021

17 augustus 2020