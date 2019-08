Lexus organiseert Design Award 2020

1 augustus 2019 | Voor het 8ste opeenvolgende jaar organiseert Lexus International de Lexus Design Award. Wederom staat de combinatie van vorm én functie centraal: de Lexus Design Award ondersteunt jonge, talentvolle ontwerpers door ze een podium te geven voor innovatieve creaties die bijdragen aan een betere toekomst. Inzendingen voor de 8ste editie zijn tot en met 14 oktober 2019 welkom via LexusDesignAward.com.

Bij de Lexus Design Award draait het om innovatieve en creatieve ideeën die het leven beter kunnen maken. De winnende inzending van vorig jaar is een perfect voorbeeld: de door Lisa Marks ontworpen Algorithmic Lace maakt het dankzij 3D-modellering mogelijk om maatwerk-BH's te maken voor vrouwen die borstkanker hebben overwonnen. Dat het concept van de Lexus Design Award lééft onder jonge ontwerpers blijkt ook uit het groeiende grote aantal inzendingen. Bij de editie van vorig jaar boog de jury zich over maar liefst 1.548 ideeën uit 65 landen.

Ook dit jaar worden deelnemers uitgedaagd om hun creativiteit de vrije loop te laten volgens de drie principes van het Lexus-design: Anticipate (anticiperen), Innovate (vernieuwen) en Captivate (boeien, betoveren). De jury, die bestaat uit gerenommeerde designers, verwacht dan ook toekomstgerichte, innovatieve én pakkende inzendingen waarbij de ontwerper ook duidelijk maakt hoe zijn of haar creatie inspeelt op de behoeften van individuen of die van de samenleving als geheel.

Na de inschrijfperiode (1 augustus t/m 14 oktober 2019) beoordeelt de jury alle inzendingen. Begin 2020 worden de zes finalisten bekend gemaakt. Zij krijgen een design mentorship-programma in New York aangeboden én een geldbedrag om hun idee uit te werken tot een prototype. De prototypes worden in april 2020 tentoongesteld op de prestigieuze Milan Design Week. De jury maakt dan ook bekend welke jonge ontwerper de Lexus Design Award 2020 in ontvangst mag nemen.