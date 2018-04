Lexus opent LOUNGE in Brussel

25 april 2018 | LOUNGE by Lexus op Brussels International Airport is een ruimte waar reizigers kunnen ontspannen. Het is tevens een ruimte waar Lexus als wereldwijd luxury lifestyle brand zijn activiteiten en mijlpalen presenteert. En dat alles onder het genot van de best mogelijke gastvrijheid, volgens de Japanse tradities van 'Omotenashi'.

LOUNGE by Lexus beslaat een gebied van 700 m2 en biedt plaats aan 175 gasten. De lounge is onderverdeeld in een centrale lounge, een bargebied en een bovenste lounge met een meer ontspannen sfeer en een stillere ruimte met werkstations.

Er is ook een ruimte waar gasten meer te weten komen over het Lexus design en Craftsmanship van Lexus' ambachtslieden, Takumi genaamd. De lounge omvat een uitgebreide spa met slaapcabines, persoonlijke douches, een wasruimte, een massageruimte en een luistersuite waar gasten van de high end audiotechnologie van Mark Levinson kunnen genieten.

Het ontwerp van de lounge, de inrichting en de faciliteiten ondersteunen de uitgangspunten van Omotenashi. Dat resulteerde in een spa met individuele douches/wasruimten, rustgevende slaapvertrekken en de nieuwste massagestoelen met shiatsu-massagefuncties. Deze geavanceerde shiatsu-massagetechnologie is bekend uit de nieuwe Lexus LS. In de spa bevindt zich een suite met zes afzonderlijke kamers die door GROHE (een grote leverancier van sanitair) zijn uitgerust. Elke kamer heeft ultramodern sanitair met designwastafel, een toilet en inloopdouche. Draadloze luidsprekers en dimbare verlichting versterken de sfeer.

De faciliteiten geven de gast de gelegenheid om zich op te frissen en te ontspannen in een comfortabele en inspirerend ontworpen omgeving. De armaturen vertegenwoordigen de nieuwste technologieën en ontwerpen van GROHE, zoals het AquaSymphony-douchesysteem en de multifunctionele Sensia Arena douchetoiletten. Gasten maken hun keuze uit diverse stralen waarbij het water in verschillende vormen en sterkten naar beneden komt. Het AquaCurtain biedt diverse gekleurde lichteffecten.

LOUNGE by Lexus beschikt over vijf "b.Relaxed" slaapvertrekken van Brussels Airlines. Ze zijn ontworpen om bezoekers te laten genieten van comfort, rust en stilte. De individuele slaapkamers hebben een volledig vlak bed onder een plafond dat verlicht is als een sterrenhemel.

Een van de opvallendste zaken van het meubilair is de Take a Line for a Walk-stoel, ontworpen door Alfredo Häberli en vervaardigd door de luxe Italiaanse meubelmaker Moroso. Take a Line for a Walk is een moderne, uiterst comfortabele stoel in bergère-stijl met een slanke en mannelijke vorm.

Warme en koude gerechten en lichte snacks zijn op elk moment beschikbaar. Het menu wordt aangepast aan het tijdstip van de dag. De keuze omvat populaire Japanse gerechten en er zullen speciale events voor eten en drinken worden georganiseerd. De bar biedt een uitgebreid scala aan frisdranken, warme dranken, wijnen, sterke dranken en cocktails. Naast zelfbedieningsfaciliteiten is er een barman aanwezig om drankjes in te schenken en te mixen.

Als onderdeel van Lexus' merkbeleving brengen diverse kasten items bijeen die op verschillende aspecten van Lexus zijn gebaseerd, zoals foto's, boeken, maar ook geavanceerde technologieën en successen in de autosport. Er zijn ook kasten met de thema's Design en Craftsmanship. Ze bevatten ontwerptekeningen, ontwerpen van de Lexus Design Award-verkiezingen. En zelfs de papieren origamikat die Takumi vaklieden bij Lexus met hun niet dominante hand binnen 90 seconden moet kunnen vouwen. Verder zijn er ook boeken over kunst, lifestyle en reizen.

Een ander opvallend element is de Lexus Parts Wall. De muur is gemaakt van onderdelen die worden gebruikt in Lexus-modellen. Zij zijn bij elkaar gebracht in een artistieke opstelling en afgewerkt in wit. Het design bestaat uit tientallen afzonderlijke onderdelen en componenten zoals carrosserie, roosters, uitlaatsystemen en wielen. Samen wegen ze meer dan een ton.

Lexus gelooft dat design de kracht heeft om van de wereld een betere plek te maken. In de lounge zijn enkele van de meest innovatieve en creatieve inzendingen van de designwedstrijd Lexus Design Award te bewonderen, die jaarlijks in Milaan wordt uitgereikt. Een van de ontwerpen is Agar Plasticity, de winnaar van de Lexus Design Award in 2016. Het design laat zien hoe agar, een stof die wordt gewonnen uit rode zee-algen, kan worden gebruikt om natuurlijke en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te maken.