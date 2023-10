Lexus toont nieuwe techniek op Japan Mobility 2023

De 2023 Japan Mobility Show wordt gehouden in Tokyo Big Sight (Koto-ku, Tokio) van 26 oktober tot 5 november, onder het overkoepelende thema 'Let's go find the future you want to ride in!'. Het thema voor de Lexus-stand is: "Pushing the Boundaries of the Electrified Experience". Er zal een reeks EV-conceptmodellen van de volgende generatie worden onthuld. Daarnaast zullen er ook technologieën te zien zijn die Lexus' visie op de rijervaring van de toekomst laten zien.

De stand zal ook uitdrukking geven aan de wens van het merk om een koolstofneutrale samenleving te bereiken door het gebruik van bamboe in het hele ontwerp van de stand, een combinatie van traditionele Japanse schoonheid met milieuvriendelijke, duurzame en functionele elementen.

Daarnaast zal er een VR-rij-simulator, de Lexus Electrified VR Experience worden opgezet om een futuristische rijervaring te demonstreren die is afgestemd op de klant. Deze rijervaring moet worden bereikt door de toepassing van elektrificatie en intelligente technologie.