Lexus onthult ROV Concept

2 december 2021 | Lexus presenteert de ROV (Recreational Off-highway Vehicle) conceptcar. Met zijn unieke waterstofmotor maakt het studiemodel nagenoeg emissievrije mobiliteit mogelijk. Dat combineert hij met offroad-eigenschappen. Bij het ontwerpen van de ROV streefden de designers van Lexus naar looks die in elke natuurlijke omgeving passen. Tegelijkertijd stond de Lexus 'human centred' filosofie centraal.

De ROV conceptcar is 3,12 m lang, 1,73 m breed en 1,80 m hoog. Hij heeft een lichtgewicht carrosserie en onderstel. Het offroad-karakter wordt al op het eerste gezicht duidelijk door de ruime grondspeling, de beschermende onderdelen en terreinbanden voor gebruik buiten de gebaande paden. De afdekking van het onderstel is verbonden met de waterstoftank achter. Hij beschermt alle vitale delen en tegelijkertijd benadrukt hij de link met de robuuste SUV-modellen van Lexus. Andere typische Lexus-kenmerken zijn de spindle-grille en de in L-vorm uitgevoerde luchtunits voor en achter.

Het interieur van de Lexus ROV maakt gebruik van het Tazuna-concept. Dit staat voor de natuurlijke manier waarop een ruiter en een paard elkaar aanvoelen en met elkaar communiceren. Daarom kan de ROV volstaan met één enkele meter die alle benodigde informatie weergeeft. Zo kan de bestuurder volledig focussen op het rijden.

Kenmerkend voor Lexus zijn het met leder beklede stuurwiel, de opvallende vormgeving van de pookknop en comfortabele, met slijtvast synthetisch leder beklede stoelen. Deze beschikken over elementen die zelfs grote oneffenheden in het wegdek 'wegfilteren'.

In de ROV Concept klinkt het geluid van een verbrandingsmotor. De 1,0-liter motor werkt als een benzinemotor. In plaats van benzine wordt echter waterstof direct ingespoten in de verbrandingsruimte. De gretigheid waarmee deze motor in de toeren klimt, komt op het conto van hoge verbrandingssnelheid van waterstof. Door het gebruik van waterstof is de verbrandingsmotor nagenoeg emissievrij.

