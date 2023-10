Lexus onthult LF-ZC en LF-ZL

De LF-ZL is een voorloper van een toekomstig vlaggenschipmodel van Lexus. Hj is gebaseerd op de innovaties in de architectuur van de elektrische auto's van de volgende generatie en op de softwareontwikkelingen van het nieuwe Arene-besturingssysteem. Het interieur van de LF-ZL is ruim en heeft een ontspannen sfeer dankzij de vrijheid die de ontwerpers van elektrische auto's hebben op het gebied van interieurruimte en indeling.

Door alle mogelijkheden van Arene OS te benutten, werkt Lexus aan een informatie-integratie die de behoeften van de bestuurder leert kennen en erop anticipeert. Het heeft ook meerwaarde door de interactie met de maatschappelijke infrastructuur en dienstverleners. Via Interactive Reality in Motion2 werken sensoren in de auto samen met digitale informatie uit de omgeving van de auto. Wanneer de bestuurder bijvoorbeeld onderweg naar een object of interessante locatie wijst, geeft de display in de auto onmiddellijk (gesproken) informatie, wat de interactie tussen mensen en auto verbetert.

Big Data wordt gebruikt om het laadproces en de stroomvoorziening te beheren, zodat de auto - zodra die is geparkeerd - kan worden aangesloten op een netwerk en een integraal onderdeel wordt van de lokale infrastructuur. Dit maakt naadloze integratie van de auto in het leven van zijn eigenaar mogelijk.