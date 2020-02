Lexus One is flexibel abonnement op maat

24 februari 2020 | Met Lexus One introduceert Lexus een flexibele manier om Lexus te rijden. Via de Lexus One app is een maandabonnement af te sluiten. Binnen een week wordt de gewenste Lexus voorgereden. In het maandtarief zijn alle kosten (behalve brandstof) inbegrepen. Met Lexus One kunnen gebruikers binnen de abonnementsperiode van model wisselen. Zo wordt bijvoorbeeld een vakantie met een ruime auto als de Lexus ES 300h mogelijk, terwijl men in het dagelijkse leven met de meer compacte Lexus UX 250h uit de voeten kan. De maandprijs wordt bij elke wissel automatisch aangepast.

Met Lexus One speelt Lexus naar eigen zeggen in op de toenemende behoefte aan flexibele mobiliteit. Met het gemak van de app op de telefoon en de flexibiliteit in contractduur is de service bedoeld voor mensen voor wie bezit van een auto juist niet wenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een tijdelijk dienstverband of ZZP-ers die voor een opdracht representatief vervoer nodig hebben. Maar ook voor expats is het een mogelijk manier om de mobiliteit te regelen.

Lexus One belooft gebruiksgemak en service van Lexus-niveau. Lexus One is te activeren via de unieke Lexus One-app. De gebruiker maakt een account aan in de app en koppelt credit card en rijbewijs. Binnen één werkdag wordt het account geverifieerd en kiest de gebruiker welk Lexus-model hij/zij wil gaan rijden. In lijn met de voor Lexus kenmerkende red carpet-treatment wordt de auto vervolgens schoon van binnen en schoon van buiten door een Lexus One chauffeur afgeleverd op de plaats en tijd die met de gebruiker is afgesproken, met een volle tank. Ook eventuele wisselingen van Lexus-model worden volledig verzorgd.

De basis is een contract van 6 maanden, inclusief 30 dagen bedenktijd. Na zes maanden is het contract maandelijks opzegbaar. Gebruikers van Lexus One betalen een vast maandbedrag voor de Lexus van hun keuze (vanaf 699 euro voor de Lexus CT). Hierbij zijn 2.000 km per maand, onderhoud, verzekering en pechhulp inbegrepen. Alleen de brandstofkosten komen voor rekening van de gebruiker.

Het is mogelijk om vier keer per jaar gratis te wisselen van Lexus-model. Zo kunnen gebruikers in vakanties bijvoorbeeld de Lexus IS 300h verruilen voor de ruimte en het gebruiksgemak van de Lexus NX 300h. Bij elke wissel wordt het maandbedrag automatisch aangepast. Voor Lexus One is geen aanbetaling nodig en de minimum gebruiksperiode van een auto is één maand. Alle modellen van het Lexus One programma zijn niet ouder dan 24 maanden en hebben niet meer dan 50.000 kilometer op de teller.

Lexus One is een nieuwe dienst die ontwikkeld is door Lexus Nederland en Lexus Europe. Op basis van de eerste resultaten kan de dienst in de toekomst waar nodig nog worden aangepast. Met Lexus One speelt Lexus in op de vraag naar 'on demand' diensten waarbij eigendom niet langer noodzakelijk is. Waar deze trend eerder al zorgde voor een kanteling in de muziek- en filmdistributie, moet de 'subscription economy' ook in automotive verdere flexibilisering op gang brengen.

