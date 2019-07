Lexus LC Cabrio

Lexus neemt LC Cabrio in productie

5 juli 2019 | Lexus heeft bekendgemaakt dat het de LC Convertible Concept in productie neemt. cabriolet-uitvoering van de Lexus LC maakte begin dit jaar zijn werelddebuut. De enthousiaste reacties van pers en publiek heeft Lexus doen besluiten de auto in productie te nemen. Een prototype van het productiemodel komt in actie tijdens de heuvelklim op het befaamde Goodwood Festival of Speed (4-7 juli 2019).