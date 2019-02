Lexus meest betrouwbaar volgens J.D. Power

14 februari 2019 | Lexus staat voor het achtste jaar op rij op nummer een van een groot gerenommeerd betrouwbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door het Amerikaanse onderzoeksinstituut J.D. Power. Uit het onderzoek blijkt verder dat de Lexus ES de betrouwbaarste auto in zijn categorie is.

J.D. Power onderzocht het afgelopen jaar de betrouwbaarheid van auto's van drie jaar oud, dus van modeljaar 2016. Hierbij vroeg het eigenaren naar hun ervaringen met hun auto. De onderzoekers van J.D. Power bepalen vervolgens het aantal problemen per 100 auto's van hetzelfde merk en type. De '2019 J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study' die het eindresultaat is, wordt aangevoerd door Lexus. In totaal ondervroeg J.D. Power 32.952 eerste eigenaren over hun auto.

Lexus is in het betrouwbaarheidsonderzoek een van de weinige automerken met twee modellen die tot winnaar in hun categorie zijn uitgeroepen. De Lexus GX is door J.D. Power bestempeld als betrouwbaarste 'midsize premium SUV' terwijl de Lexus ES de auto met de minste problemen is in de categorie 'compact premium car'.

Onlangs presenteerde Lexus de zevende generatie ES, de eerste generatie die in Nederland leverbaar is. Hierbij gaat het om de ES 300h met hybride aandrijflijn. De Lexus GX is niet in Europa leverbaar.