Lexus maakt documentaire over Japans vakmanschap

19 maart 2019 | Lexus presenteert een documentaire over Takumi-vakmanschap. De vraag of menselijke ambacht verdwijnt als kunstmatige intelligentie de mens op alle fronten overtreft, staat hierin centraal. De westerse wereld gaat ervan uit dat er 10.000 uren studie nodig zijn om een expert te worden op een bepaald vakgebied. In Japan is dit 60.000 uur, het equivalent van 8 uur per dag, 250 dagen per jaar werken over een periode van 30 jaar.

Met de documentaire 'Takumi - A 60.000-hour story on the survival of human craft' geeft Lexus inzicht in de wereld van Takumi, het allerhoogste niveau dat Japanse ambachtslieden kunnen bereiken. Het portret is gemaakt door Chef's Table-regisseur Clay Jeter en vertelt het verhaal van vier vaklieden, werkzaam in vier verschillende disciplines. Een topchef met twee Michelinsterren, een kunstenaar die bedreven is in traditionele papiersnijkunst, een vakman uit de autowereld en een bevlogen timmerman van een van 's werelds oudste bouwbedrijven.

"Het concept van Takumi is de kern van het merk Lexus sinds het dertig jaar geleden werd opgericht", aldus Spiros Fotinos, hoofd Global Brand bij Lexus International. "Onze Takumi-meesters hebben meer dan 60.000 uur aan ervaring in het ontwikkelen van hun vak. Om het jubileumjaar van Lexus te vieren, wilden we de essentie van Takumi - en hun 60.000 uur durende ontwikkeling - op film vastleggen."

De documentaire, die in première ging op het DOC NYC filmfestival in New York, is uniek omdat het medium ook de boodschap is. Een versie van 54 minuten vertelt het hele verhaal, terwijl de kijker eveneens kan scrollen door een 60.000 uur lange versie. Daarin worden de scènes van elke Takumi-vaardigheid herhaald, om de nadruk te leggen op de vele uren, dagen en jaren die de sleutel vormen tot ultiem vakmanschap.