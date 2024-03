Lexus LBX en RZ als Business Line

Het recept van een Business Line bij Lexus is altijd gelijk: extra uitrusting en een gunstige fiscale waarde. Dat geldt ook voor de Lexus LBX Business Line met standaard Lexus Safety System+, het Lexus Link Connect multimediasysteem met 9,8 inch display, Climate Control, 17 inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren voor en achter, stoelverwarming voor en een draadloze telefoonlader is de LBX Business. De uitvoering heeft een fiscale waarde van 35.995 euro

LBX Business Line Pro

Een trede hoger staat de Business Line Pro. Zo beschikt de LBX Business Line Pro over sportstoelen die bekleed zijn met synthetisch leder in de kleuren Black of Dark Forest (donkerbruin). Een verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming voor de voorstoelen, 2-zone Climate Control, nanoe X-luchtzuivering, een elektrisch bedienbare achterklep, Blind Spot Monitor, een automatisch dimmende binnenspiegel en Smart Entry verhogen het comfort. De LBX Business Line Pro beschikt daarnaast over het 12,3 inch grote digitale instrumentarium. Van buiten is de LBX Business Line Pro te herkennen aan 18 inch lichtmetalen velgen. De LBX Business Line Pro heeft een fiscale waarde van 39.995 euro.

RZ 300e Business Line

Ook van de elektrische RZ 300e introduceert Lexus twee Business Line-uitvoeringen. De Business Line beschikt onder meer standaard over het Lexus Link Connect multimediasysteem met 14 inch display en 10 speakers, Climate Control met twee zones, het Lexus Safety System+, stoelverwarming voor, stuurwielverwarming, Blind Spot Monitor, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en Smart Entry. Van buiten vallen de 18 inch velgen en de dakrails op. De RZ300e Business Line is leverbaar met een fiscale waarde van 55.995 euro.

RZ 300e Business Line Pro

Lexus levert de RZ 300e ook als Business Line Pro, waarbij het uitrustingsniveau wordt uitgebreid met een elektrisch verstelbare bestuurders- en passagiersstoel, synthetisch lederen stoelbekleding, 20 inch lichtmetalen velgen, een elektrisch bedienbare achterklep met kicksensor, een elektrisch verstelbare stuurkolom, geluidswerende zijruiten en Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit. De RZ 300e Business Line Pro heeft een fiscale waarde van 60.995 euro. De uitvoering is ook leverbaar op de 230 kW/313 pk sterke RZ 450e. Deze heeft een fiscale waarde van 64.995 euro.

10 jaar garantie

Lexus biedt op elke auto tot tien jaar en 200.000 kilometer garantie, als de auto door een officiële Lexus-dealer wordt onderhouden. Voor de batterij van de Lexus RZ en UX is de garantie uitgebreider: tot 15 jaar of 1.000.000 kilometers.