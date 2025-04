Lexus introduceert 8e generatie ES

Hoewel de volledig nieuwe ES in elk opzicht een grotere auto is dan zijn voorganger, zorgt het Clean x Tech design voor een slanke uitstraling, zowel van binnen als van buiten. De voorkant van de auto heeft een scherp gedefinieerde spindle-vorm die zich uitstrekt over de motorkap tot aan de bumperranden. Het geeft de ES een sterk en opvallend uiterlijk. Bij de hybride modellen is er een grille in de neus van de auto verwerkt voor optimale koeling.

De koplampen vormen een dubbele L, een designdetail waar toekomstige geëlektrificeerde Lexus-modellen aan te herkennen zijn. De naar binnen gerichte L-vormige dagrijverlichting wordt gecombineerd met naar buiten gerichte L-vormige richtingaanwijzers, waar de Lexus ES direct aan te herkennen is. Tegelijkertijd wordt de zichtbaarheid en functionaliteit verbeterd.

Het zijaanzicht van de auto is slank en gestroomlijnd en straalt stabiliteit en een laag zwaartepunt uit. Dit staat in contrast met de onderzijde van de carrosserie, die wordt gedefinieerd door contrasterende vlakke en krachtig gevormde oppervlakken.

Het achteraanzicht van de ES oogt dynamisch. De taps toelopende cabine accentueert het lage zwaartepunt en geeft een sportieve indruk. Ook in het donker is de ES direct herkenbaar aan zijn achterlichten met L-signatuur. De enkele lichtbalk is geïntegreerd met het verlichte LEXUS-logo en omvat de achter- en remlichten.

Interieur

Het bovenste gedeelte van de cabine is open en ruim om het zicht te verbeteren, terwijl het onderste gedeelte juist een gevoel van geborgenheid geeft en om de passagiers heen zit. De ES kan worden uitgerust met verstelbare stoelen achterin en voor het eerst is een Ottoman voetenbank achter de passagiersstoel beschikbaar. De passagiersstoel heeft een functie waarmee hij ver naar voren te klappen is, voor maximale beenruimte achterin.

Twee nieuwe designelementen van Lexus maken hun debuut in de nieuwe ES: Bamboo Layering maakt gebruik van geavanceerde druktechnieken en lichttransmissietechnologie. Samen met de sfeerverlichting in het interieur worden panelen in de auto op deze manier verlicht. Het tweede designelement is Synthetic Leather Embossing, dat met een nauwkeurig reliëfpatroon, in combinatie met de sfeerverlichting, zorgt voor een moderne esthetiek. Door de optimale plaatsing van de luidsprekers van het Mark Levinson Surround Sound System wordt een driedimensionaal geluidsbeeld gecreëerd en samen met de sfeerverlichting en de gebruikte materialen, maakt dit het interieur van de Lexus ES tot een plek om tot rust te komen.

Comfort

De voorstoelen zijn opnieuw ontworpen om de bestuurder te helpen een comfortabele houding aan te nemen en zich meer betrokken voelt bij de rijervaring. Ondersteuning voor de schouderbladen vermindert de spierspanning tijdens het sturen, terwijl de rugleuning het lichaam zachtjes omsluit.

Aan geluidsreductie is prioriteit gegeven door een betere afdichting van de portieren en het gebruik van glas met een hoge geluidsisolerende kwaliteit in de voorportieren. De manier waarop het geluid in het interieur wordt verdeeld, is zorgvuldig aangepakt voor een gebalanceerde akoestische ervaring.

Hidden Tech-schakelaars

Als de auto is uitgeschakeld, zijn de schakelaars niet zichtbaar onder de bekleding van het dashboard. Als de bestuurder de auto inschakelt, lichten ze op en worden ze zichtbaar. De schakelaars hebben het gestroomlijnde uiterlijk van een aanraakpaneel, maar geven bij gebruik tactiele feedback.

Hybride ES 300h

De ES 300h heeft een nieuw ontworpen hybride aandrijflijn met een 2,5-liter viercilinder lijnmotor, die een maximumvermogen van 148 kW (201 pk) levert. De aandrijflijn is leverbaar met voorwiel- en vierwielaandrijving.

De hybride batterij is opgewaardeerd voor een hoger vermogen. Dankzij slimme software kan de aandrijflijn een combinatie van sterke acceleratie en brandstofefficiëntie te leveren. Als bijkomend voordeel helpt de grotere stijfheid van de krachtbron trillingen te onderdrukken, wat bijdraagt aan een stillere en verfijndere atmosfeer in het interieur.

Batterij-elektrische ES 350e en 500e

Er komen twee batterij-elektrische versies van de nieuwe ES: de ES 350e met voorwielaandrijving en een vermogen van 165 kW (224 pk)* de ES 500e met vierwielaandrijving en een vermogen van 252 kW (343 pk). Beide uitvoeringen profiteren van Lexus' global architecture K-platform te benutten, inclusief nieuwe eAxles waarin zowel de power control unit als de transmissie geïntegreerd zijn. Het nieuwe ontwerp is licht met een compacte verpakking die de cabine- en laadruimte helpt optimaliseren. De batterij met hoge capaciteit bevindt zich onder de vloer, waardoor het zwaartepunt van de auto lager komt te liggen.

De ES 500e is uitgerust met Lexus' DIRECT4 intelligente elektrische vierwielaandrijving. Dit zorgt voor een continue verdeling van het aandrijfkoppel naar alle vier de wielen, afhankelijk van de input van de bestuurder en de wegomstandigheden. Dit kan variëren van 100:0 tot 0:100, op basis van gegevens van sensoren die de acceleratie, wielsnelheid en stuurhoek controleren.

Lexus Driving Signature

Lexus streeft ernaar om de Lexus Driving Signature - comfort, vertrouwen en controle voor de bestuurder op elk moment - consistent te leveren voor alle modellen. Om dit in de nieuwe ES te bereiken, heeft Lexus de stijfheid van de voorkant, bodem en achterkant van de auto verhoogd. Deze verstevigingen minimaliseren trillingen en dragen bij aan de besturing, acceleratie en remrespons.

De nieuwe ES is gebouwd op een opnieuw ontworpen Lexus platform: het global architecture K-platform. Dit platform is geschikt voor zowel hybride als batterij-elektrische aandrijflijnen. Vertrekkend van het platform werd de structuur van de auto grondig herbekeken, wat resulteerde in een toename van de totale lengte met 165 mm en een 80 mm langere wielbasis dan bij het vorige model. De spoorbreedte voor en achter werd met respectievelijk 64 mm en 82 mm vergroot. Als gevolg daarvan is de koppelafstand tussen de voorstoelen en de achterstoelen met 77 mm vergroot tot 1.102 mm, waardoor een ruimere cabine is ontstaan. Hogere zitposities vergemakkelijken het in- en uitstappen.

De voorwielophanging is een MacPherson veerpoot, terwijl achteraan voor het eerst een multi-link systeem wordt gebruikt in een ES. Om de rijkwaliteit te verfijnen zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder geoptimaliseerde bussen van de ophangingsarmen voor een soepele slag en een rustigere aandrijving.

Het stuursysteem maakt gebruik van een tandheugel met variabele overbrenging die zou zorgen voor stabiliteit bij hoge snelheid, een snelle respons in bochten en gemakkelijker manoeuvreren bij lage snelheid.

Nieuwe digitale cockpit

De ES heeft een gloednieuwe digitale cockpit waarin de 12,3-inch combimeter, de nieuwe 14-inch LexusConnect multimedia - die debuteert in de nieuwe Lexus ES - en de LexusLink+ app zijn geïntegreerd. Voor extra rijcomfort voegt het LexusConnect navigatiesysteem in de elektrische ES-uitvoeringen oplaadstations aan de route toe. Het systeem controleert ook de actuele laadstatus en werkt de laadstations automatisch bij. LexusConnect Multimedia krijgt regelmatig draadloze Over-The-Air software-updates om de functies voortdurend te verbeteren.

Voorjaar 2026

De nieuwe Lexus ES wordt leverbaar in het voorjaar van 2026. Alle specificaties van de verschillende aandrijflijnen en alle uitvoeringen van de auto worden op een later moment bekendgemaakt. Prijzen volgen dichter bij de marktintroductie.