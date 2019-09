Lexus integreert Apple CarPlay en Android Auto

6 september 2019 | De vernieuwde RX, die in het najaar debuteert, is de eerste Lexus met een nieuw infotainmentsysteem, dat smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Deze functionaliteit is vanaf modeljaar 2020 ook beschikbaar voor de UX-, NX-, ES-, en RC-modellen.

Met Apple CarPlay is een iPhone eenvoudig te verbinden met de Lexus RX. De functies van de smartphone zijn dan zichtbaar en te bedienen op het touchscreen van de auto. Zo zijn bestemmingen voor het navigatiesysteem in te geven, kunnen telefoongesprekken worden gevoerd en zijn boodschappen via Siri te versturen en te ontvangen. Ook biedt Apple CarPlay toegang tot Apple Music, Apple Maps, Podcasts en Audiobooks en tot apps zoals Waze en Spotify.

Met Android Auto zijn ook Android-telefoons via het touchscreen van de Lexus RX te bedienen. Maximaal gebruiksgemak staat daarbij centraal: de iconen op het display zijn ruim bemeten, de interface is vereenvoudigd en Google Assistant maakt stembediening mogelijk. Bestuurders worden hierdoor zo min mogelijk afgeleid; ze kunnen zich altijd op de weg concentreren. Met Android Auto is het mogelijk om te navigeren met Google Maps, berichten te versturen en te ontvangen via WhatsApp en het biedt toegang tot muziekdiensten zoals Spotify en Pandora.

Lexus NX-, UX- of ES-modellen met de huidige versie van het Lexus multimediasysteem kunnen vanaf het voorjaar van 2020 door middel van een update geschikt worden gemaakt voor smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto. De Lexus-dealer zal eigenaren van de betreffende modellen te zijner tijd persoonlijk benaderen.

De navigatiefunctie van het nieuwe multimediasysteem van Lexus is altijd actueel dankzij 'over the air' updates. Dat betekent dat de nieuwste kaarten automatisch worden gedownload als het systeem verbonden is met internet.