Lexus breidt garantie uit tot 10 jaar

11 oktober 2021 | Lexus breidt de garantie uit tot 10 jaar. Na het verlopen van de reguliere garantie (3 jaar of 100.000 km of 5 jaar of 200.000 km, afhankelijk van leeftijd en herkomst van de Lexus in kwestie) geeft de Lexus dealer na onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften een jaar of 15.000 kilometer garantie oplopend tot een maximum van in totaal 10 jaar of 200.000 kilometer. Ook na het aflopen van de fabrieksgarantie kunnen Lexus rijders hier dus gebruik van maken. Eerder bood Lexus al een garantieverlenging op de hybride componenten van de Lexus Hybrid modellen die oploopt tot 15 jaar.

Ook als het Lexus model niet altijd bij de Lexus dealer in onderhoud is geweest, kan de eigenaar profiteren van de extra garantie. Een voorwaarde is dat de Lexus in kwestie nog geen 10 jaar oud is en nog geen 200.000 kilometer gereden heeft alvorens deze Lexus in onderhoud komt bij een officiлle Lexus dealer. Voor het onderhoud wordt alleen gebruikgemaakt van originele Lexus onderdelen die bovendien gemonteerd worden door uitsluitend door Lexus opgeleide en getrainde technici.

Wie zijn of haar Lexus in onderhoud heeft bij de Lexus dealer profiteert ook van extra comfort. Voor hem of haar rolt de Lexus dealer graag de rode loper uit. Want zolang een Lexus in onderhoud bij de Lexus dealer is, kan de eigenaar rekenen op Red Carpet Treatment, een gegarandeerd serviceniveau inclusief een haal- en brengservice, vervangend vervoer (service geldt als de servicewerkzaamheden minimaal anderhalf uur bedragen en geldt niet bij glas- en plaatwerkreparaties) en een vaste servicemonteur. Daarnaast staat bij Lexus na onderhoud de auto volledig gewassen weer klaar.

