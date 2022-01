Lexus

Lexus introduceert Obsidian Edition voor LC en RX

24 januari 2022 | De Lexus LC en RX beginnen 2022 met een nieuwe uitvoering, de Obsidian Edition. Vernoemd naar het zwartgrijze vulkanisch glas, de kleur die de hoofdtoon voert.De Lexus RX Obsidian Edition is alleen leverbaar in de kleur Graphite Black metallic. De Lexus LC en LC Convertible Obsidian Edition zijn in meerdere kleuren leverbaar. Ze zijn per direct te bestellen.

