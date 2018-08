Lexus bedankt diesel

28 augustus 2018 | Lexus bedankt met een opvallende nieuwe campagne de dieselauto. Het automerk dat al jaren geleden de dieselauto in de ban deed en hoofdzakelijk zelfopladende hybride-modellen levert, kijkt naar eigen zeggen terug op de 'mooie' jaren van de dieselmotor. Lexus vindt het de hoogste tijd voor hybride aandrijving, die een benzinemotor met een elektromotor combineert.

Lexus is van mening dat de dieselmotor nu écht met pensioen kan. De nieuwe, hoge uitstooteisen als gevolg van de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) en de RDE (Real Driving Emissions Test) maken dieselauto's duurder. De afnemende vraag naar de dieselauto en restwaardedalingen zorgen daarbij voor hogere kilometerkostprijzen. Steeds meer autofabrikanten halen daarom hun dieselauto's van de markt. Lexus vindt zijn Lexus Hybrid Drive-technologie het beste alternatief voor de veel-rijdende dieselrijder, met name vanwege het lage praktijkverbruik en de mogelijkheid tot kortstondig elektrisch rijden zónder de accu te hoeven opladen.

Dat de hybride modellen van Lexus een succes zijn, blijkt wel uit het feit dat er wereldwijd al meer dan 1,3 miljoen van rondrijden. In Nederland bestaat het hybride aanbod uit maar liefst zeven modellen waaronder de sportsedan Lexus IS 300h, mid-sized crossover NX 300h en high performance coupé LC 500h. Daar komen binnenkort twee nieuwe hybride modellen bij, namelijk Lexus' eerste crossover in het C-segment, de UX en de luxe sedan ES.

Een onderdeel van Lexus' campagne waarmee het dankjewel tegen de dieselmotor zegt, is de standaard 48 uur proefrit van Lexus. Geïnteresseerden kunnen twee dagen lang de voordelen van Lexus Hybrid Drive zelf ervaren. De proefrit van 48 uur is te reserveren op Lexus.nl