INTERSECT BY LEXUS opent in New York

15 november 2018 | Vandaag opent de derde vestiging van INTERSECT BY LEXUS. De culturele ruimte waar bezoekers hun creatieve idee├źn met elkaar kunnen delen bevindt zich in het levendige Meatpacking District in New York. Met INTERSECT BY LEXUS wil Lexus innovatie stimuleren.

De vermaarde interieurdesigner Masamichi Katayama van het designbureau Wonderwall ontwierp INTERSECT BY LEXUS in New York, evenals in Dubai en Tokio. Het is met drie verdiepingen en een oppervlakte van 1.500 vierkante meter de grootste vestiging. Op de begane grond bevindt zich een café, een 'Crafted for Lexus'-retailruimte en een kunstgalerij waar onder meer tentoonstellingen plaatsvinden en vernieuwende concepten getoond worden. Op de tweede verdieping zitten een restaurant, cocktailbar en lounge. De expositieruimte op de derde verdieping is bedoeld voor besloten tentoonstellingen, evenementen, filmvertoningen en andere kunstzinnige projecten.

Net als de vestigingen in Dubai en Tokio moet INTERSECT BY LEXUS in New York bezoekers stimuleren om samen de ruimte een unieke en creatieve invulling te geven die in overeenstemming is met de vijf kernwaarden gastvrijheid, food, design, entertainment en technologie. Elk project dat tot stand komt, haalt zijn inspiratie uit de stad New York.

In het restaurant van INTERSECT BY LEXUS kunnen bezoekers op een unieke manier dineren in een informele sfeer. Elke vier tot zes maanden introduceert INTERSECT BY LEXUS een nieuwe chef-kok waardoor de gerechten blijven vernieuwen. Elk dinerconcept wordt in samenwerking met Danny Meyer van de gerenommeerde Union Square Hospitality Group samengesteld.

De eerste chef-kok, die het restaurant vandaag officieel opent, is de Fransman Gregory Marchand. Die bouwde met zijn Frenchie Restaurant in Parijs en Frenchie Covent Garden in Londen een uitstekende reputatie op. Hij haalt voor zijn vernieuwende gerechten inspiratie uit de Franse keuken en uit de vele restaurants en locaties die hij in zijn succesvolle carrière tot nu toe bezocht heeft.

Naast het restaurant bevinden zich een cocktailbar en lounge. De menukaart van de cocktailbar bestaat uit klassiekers aangevuld met nieuwe varianten die geïnspireerd zijn op de vier seizoenen. Behalve cocktails schenkt de bar ook een brede selectie wijnen en bieren.

INTERSECT BY LEXUS is een eerbetoon aan het vakmanschap van Lexus Takumi (ambachtslieden). Het komt terug in onder meer het ontwerp van de ruimte. Geïnspireerd door deze filosofie wist Katayama de ruimte te transformeren tot drie unieke locaties, met elk een eigen personaliteit.

De nieuwe locatie omvat designkenmerken van het merk Lexus en de stad New York. Voorbeelden zijn een wanddisplay met 1.200 modelauto's, een stellage van twee verdiepingen met klassieke Lexus-onderdelen en bamboe-raamdecoraties die geïnspireerd zijn op Lexus' kenmerkende 'spindle'-grille. Het adres van INTERSECT BY LEXUS in New York is 412 West 14th Street New York, New York 10014.