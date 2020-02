3 Europese primeurs bij Lexus tijdens Geneve 2020

5 februari 2020 | Lexus komt met drie Europese primeurs voor het grote publiek naar de autotentoonstelling van Genève (5-15 maart). Twee modellen worden binnenkort al op de markt verwacht en met een spectaculaire concept car blikt Lexus vooruit naar de toekomst van elektrisch rijden.

De LF-30 Electrified concept is de belichaming van de Lexus Electrified-visie. Dit studiemodel valt om te beginnen op door zijn futuristisch design. Zijn aandrijflijn is zeer efficiënt en draagt een belofte in zich: de Lexus LF-30 Electrified concept laat zien dat er ook in de toekomst ruimte is voor beleving en rijplezier.

De Lexus UX 300e Electric is het eerste volledig elektrische model van Lexus dat op de markt komt. Hij combineert het onderscheidende design en de hoge mate van gebruiksgemak van de Lexus UX 250h Hybrid met een elektrische aandrijflijn. De Lexus UX 300e Electric staat na de zomer bij de dealer, maar bestellen kan nu al vanaf 49.990 euro.

De nieuwe Lexus LC 500 Convertible is samen met de Lexus LC 500 Coupé het vlaggenschip voor Lexus. De LC 500 Convertible is ontworpen volgens het designthema 'ultimate beauty'. De marktintroductie staat voor deze zomer op de planning.

Lexus is op de Geneva Motor Show 2020 te vinden in hal 4 op stand 4211 van het tentoonstellingscomplex.

