Lexus maakt prijs Lexus LC 500 Convertible bekend

1 juli 2020 | Lexus maakt de prijs van de LC 500 cabriolet bekend. De Lexus LC 500 Convertible is leverbaar vanaf 186.995 euro. De cabrio is alleen leverbaar met een conventionele verbrandingsmotor, niet als hybrid. Vanaf september 2020 staat de auto bij de dealer. De orderboeken voor die auto zijn per direct geopend.

De softtop verdwijnt na een druk op de knop volledig automatisch in 15 seconden onder een tonneau cover, die is geïntegreerd tussen de oplopende carrosserielijnen. Met gesloten dak volgt de Convertible het design van de LC Coupé. Dankzij de doordachte dakconstructie is de bagageruimte van de Convertible even groot als die van de Coupé. Het neerklappen van de softtop verkleint die ruimte niet.

De LC 500 Convertible heeft een eigen carrosseriestructuur met lichtgewicht verstevigingselementen. Daardoor is zijn koetswerk net zo stevig als dat van de Coupé. In tegenstelling tot de coupe is de cabriolet niet leverbaar als hybride. Op het programma staat slechts een conventionele, atmosferische 5,0-liter V8 (341 kW / 464 pk) die de achterwielen aandrijft en gekoppeld is aan de DirectShift-10 automatische transmissie.

Om ook op frissere dagen in alle comfort van open rijden te kunnen genieten, is de LC 500 Convertible standaard uitgevoerd met de Lexus Climate Conciërge, verwarmde stoelen en nek- en stuurwielverwarming. Andere kenmerken van de standaarduitrusting zijn de Triple Bi-LED koplampen met Automatic High Beam, het 10,3-inch multimedia display met Lexus Premium navigatiesysteem en Apple CarPlay en Android Auto, het Head-Up Display en het Mark Levinson Premium Surround System met 13 luidsprekers en DVD speler. Diverse assistentiesystemen dragen bij aan het comfort- en veiligheidsniveau.

