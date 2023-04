Lexus LC aangepast voor modeljaar 2024

Met de modeljaarupdate krijgt de Lexus LC een nieuw multimediasysteem met een groter scherm, dat bovendien gemakkelijker te bedienen is en sneller reageert. Het 10 inch grote scherm maakt plaats voor een 12,3 inch touchscreen met hoge resolutie, dat voor het bedieningsgemak 86 mm dichter bij de bestuurder is geplaatst dan het vorige scherm.

Het nieuwe systeem maakt naast de touchscreenbediening ook gebruik van spraakherkenning. De "Hey Lexus" assistent kan reageren op ongeveer honderd verschillende opdrachten, bijvoorbeeld om de klimaatregeling te bedienen door 'ik heb het koud' te zeggen. Smartphone-integratie is ook aanwezig, met Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto (bekabeld). Standaard is de Lexus LC uitgerust met een navigatiesysteem, dat ook een cloudverbinding kan gebruiken voor actuele weg- en verkeersinformatie. Het systeem kan via de cloud ook de lokale brandstofprijzen of parkeerlocaties opvragen.

Waar de Lexus LC voorheen een touchpad had voor de multimediabediening, is dat nu vervangen door touchscreenbediening. De middenconsole krijgt een nieuwe indeling. Er blijft een aluminium knop voor snelle bediening van het Mark Levinson Surround Sound System met 13 luidsprekers dat standaard is op elke Lexus LC.

Meer mogelijkheden voor personalisering

Lexus biedt met de modeljaarupdate van de LC Convertible en LC Coupé meer mogelijkheden om de auto naar smaak te configureren. Zo zijn er twee nieuwe interieurkleuren: Dark Rose en Blue & White. Met deze laatste kleurstelling worden er blauwe accenten gebruikt voor het stuurwiel, de versnellingshendel en de onderste deurpanelen. Bij Dark Rose wordt zwart gecontrasteerd met een diep rode kleur voor de stoelen, de middenconsole, het instrumentenpaneel en de bekleding rond de deurgrepen.

Naast de nieuwe interieurkleuren introduceert Lexus ook twee nieuwe exterieurkleuren voor de Coupé en Convertible: Heat Blue en Sonic Copper, bekend van de onlangs geïntroduceerde Lexus RX en RZ. Heat Blue is een heldere en pure blauwe kleur die de details van carrosserie van de Lexus LC extra benadrukt. Sonic Copper is een heel rijke kopertint die steeds dieper lijkt te worden bij ondergaande zon.

Het design van de buitenspiegels is zeer licht gewijzigd. De buitenspiegels bieden voortaan plaats aan de camera's voor de Panoramic View Monitor. De nieuwe vorm heeft als bijkomend voordeel dat het windgeluid nog verder afneemt en dat de vorm ook bijdraagt aan een betere aerodynamica.

Uitgebreidere variant van Lexus Safety System+

Alle uitvoeringen van de Lexus LC krijgen een nieuwe variant van het Lexus Safety System+. Het Pre-Collision System (PCS), dat voorheen voertuigen en voetgangers voor de auto kon herkennen, kan nu overdag ook fietsers detecteren. Intersection Turning Assist helpt de bestuurder veiligere links- en rechtse bochten te maken op kruispunten met kruisend verkeer. Emergency Steering Assist maakt automatisch kleine correcties in het stuur en kan zo onbedoeld verlaten van de rijstrook helpen voorkomen. Road Sign Assist kan de snelheid van het voertuig snel resetten op basis van informatie over de snelheidslimiet. En de Dynamic Radar Cruise Control, die de snelheid van de auto regelt voor de voorligger, heeft nu ook Curve Speed Reduction om de snelheid van het voertuig automatisch aan te passen aan de hoek van de bocht.

Dynamiek

Met de Lexus LC introduceerde Lexus voor het eerst de Lexus Driving Signature. Er zijn wijzigingen aangebracht aan de schroefveren, de afstelling van de schokdempers, de achterwielophanging, de stabilisatoren, de braces onder de carrosserie, de stuurkolom en de wielbevestiging. De voorste motorsteunen zijn ook herzien en het tijdsverschil tussen de beweging van de carrosserie en van de aandrijflijn is verkleind. Het resultaat van deze verbeteringen is een scherpere stuurrespons en een verbeterd gevoel voor contact met het wegdek.

Het brake-by-wire-systeem is opnieuw afgesteld voor een natuurlijker remgevoel. De schakelbediening van de 10-traps automaat is ook aangepast om beter te anticiperen op de input van de bestuurder in de D-modus. De automaat belooft sportievere rijeigenschappen in de standen SPORT S en SPORT S+. SPORT S+ geeft meer het gevoel van een handgeschakelde versnellingsbak in de stand 'D', waarbij de versnellingsbak automatisch de versnelling selecteert voor optimale acceleratie en vertraging. Ook schakelt hij feller terug tijdens het remmen.

Voor circuitgebruik bieden de V8-aangedreven Coupé en Convertible nu een Expert-modus die de tractiecontrole uitschakelt. Om de rijprestaties te verbeteren, heeft de lithium-ionbatterij van de LC 500h Coupé voor het Multi Stage Hybrid-systeem nu cellen met een hogere capaciteit. Dit levert sneller vermogen, waardoor het reactievermogen en het acceleratiegevoel worden verbeterd.

Lexus LC Ultimate Edition

De nieuwe Ultimate Editions van de LC Coupé en LC Convertible krijgen een sportief uiterlijk en een nieuwe kleurstelling: Hakuji White. Geïnspireerd op traditioneel Japans porselein heeft het lakwerk een elegante matte afwerking en een fijne lijntextuur in het lakwerk zitten. De unieke lak, afgewerkt met een satijnlak topcoat, contrasteert met de zwarte carrosseriedetails. Zo is de grille zwart en zijn ook de randen rond de koplampen en de buitenspiegels zwart. Aan de achterkant wordt het contrasterende zwart ook gebruikt voor de behuizing van de achterlichten, de onderste bumperdelen en de uitsparingen voor de uitlaten.

De Ultimate Editions zijn ook direct te herkennen aan de unieke voorbumper met vleugels, een aerodynamische toevoeging die veel gebruikt wordt in de racerij. Ze verbeteren de stabiliteit door de luchtstroom langs de bumper beter te regelen en de lift aan de voorkant van de auto te verminderen. Voor de LC Coupé Ultimate Edition wordt meer aerodynamica toegepast, in de vorm van een zwarte carbon achterspoiler.

Net zoals de zwarte carrosseriedetails contrasteren met de Hakuji White-lak, zo ook het Kachi-Blue-interieur van de Ultimate Edition; een kleur die sinds de oudheid als gunstig wordt beschouwd in Japan, toen de draden die werden gebruikt voor samoerai-harnassen een tint blauwachtig zwart waren die bekend staat als kachi-iro ("winnende kleur"). Het interieur van de Ultimate Edition onderscheidt zich door de presentatie van het serienummer van de auto op een aluminium plaat voor de pookknop, alcantara op de console en deurbekleding en instaplijsten bedrukt met de woorden "Limited Edition".

Productie start later dit jaar

In het derde kwartaal van dit jaar begint de productie van de Lexus LC met de modeljaarupdate voor 2024. In het najaar begint de productie van de Lexus LC Ultimate Edition. Prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.