Lexus LC als Hokkaido Edition

14 maart 2022 | Lexus introduceert een nieuwe gelimiteerde editie van de LC Coupe en LC Convertible: de Hokkaido Edition. Genoemd naar het eiland in het noorden van Japan, claimt de Hokkaido Edition een combinatie van luxe en dynamiek.

Het karakter van de LC Hokkaido Edition is zichtbaar in het interieur, met veel rode delen rond de bestuurder en zwart rond de passagier. De Hokkaido Edition is leverbaar in Flare Red, Sonic Platinum, F White en Graphite Black en krijgt altijd een contrasterende zwarte grille en een zwarte behuizing voor de achterlichten. Ook heeft de gelimiteerde editie unieke 21 inch lichtmetalen wielen.

De auto wordt aangedreven door een 3,5-liter V6 Multi-Stage Hybrid (LC 500h) of hoogtoerige atmosferische 5,0-liter V8-benzinemotor (LC 500 en LC 500 Convertible).

De Lexus LC Hokkaido Edition is vanaf april 2022 te bestellen in Nederland. In totaal worden er 40 exemplaren per carrosserievariant verkocht in Europa. De prijs wordt begin april bekendgemaakt.

