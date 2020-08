Lexus LC Convertible nu als Regatta Edition

6 augustus 2020 | De nieuwe LC 500 Convertiblle is nu ook beschikbaar als Regatta Edition. De sfeer van een luxe jachthaven vormde de inspiratiebron voor deze exclusieve uitvoering. Dat betekent dat de kleuren blauw en wit een hoofdrol vervullen.

De kleur Structural Blue van de LC 500 Regatta Edition is een echte blikvanger. Deze tint is een bijzonder staaltje laktechnologie. In de lak zijn namelijk microdeeltjes verwerkt. Die reflecteren het licht zodanig, dat de lijnvoering van het koetswerk extra wordt benadrukt. Het bijzondere samenspel van licht en schaduw verandert bovendien sterk door de auto vanuit een andere hoek te bekijken. Ook valt Structural Blue op door de intense diepte van de kleur.

In het interieur gaan blauw en wit een samenspel aan. De raamstijlen, het stuur en de hemelbekleding zijn in wit uitgevoerd. De stoelen zijn bekleed met geperforeerd wit semi-aniline leder. Blauwe delen en het speciale stikpatroon van het leder zetten daarbij opvallende accenten. Ook het dashboard en de deurpanelen zijn uitgevoerd in een combinatie van de nautische tinten wit en blauw.

Lexus prijst Lexus LC 500 Convertible

1 juli 2020

Lexus introduceert LC 500 Convertible

20 november 2019

Lexus LC nu als Classic Limited Edition

14 augustus 2019

Lexus LC nu ook in Flare Yellow

2 augustus 2018