Lexus LC

Lexus LC nu ook in Flare Yellow

2 augustus 2018 | Lexus introduceert een nieuwe versie van zijn topklasse coupé LC. Deze LC Flare Yellow Edition is uitgevoerd in de exclusieve carrosseriekleur 'Flare Yellow' die het design van deze Gran Turismo optimaal tot zijn recht laat komen. De Lexus LC Flare Yellow Edition is leverbaar als hybride LC 500h en als LC 500 met atmosferische V8-benzinemotor. Het publieksdebuut vindt plaats in oktober 2018 op de Paris Motor Show.