Lexus LC

Lexus LC nu als Classic Limited Edition

14 augustus 2019 | Met de introductie van de LC 500(h) Classic Limited Edition krijgt het stijlicoon van Lexus een klassiek tintje. Traditionele kleuren, de chique materialen en Japans vakmanschap gaan een samenspel aan met het design van de coupé. Het in beperkte oplage beschikbare model is er naar keuze met een atmosferische 5,0-liter V8 of met een hybride aandrijflijn.