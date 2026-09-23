Leapmotor opent 1000e dealer in Europa

Door gebruik te maken van deze unieke samenwerking kan Leapmotor in een ongekend tempo opschalen. Daarbij worden de geavanceerde elektrische voertuigtechnologieën van het merk gecombineerd met het brede marktbereik, de retailkennis en de aftersalesinfrastructuur van Stellantis.

Van IJsland tot Bulgarije: Leapmotor verovert Europa

Leapmotor is inmiddels vertegenwoordigd in 36 Europese landen, van IJsland in het westen tot Bulgarije in het oosten, inclusief Malta. De meest recente openingen vonden plaats in Noorwegen en de Balkanregio. Voor het einde van 2026 staan verdere uitbreidingen op de planning.

Europese groei draagt bij aan recordaantal leveringen

De succesvolle netwerkstrategie draagt bij aan de aanhoudende groei van het merk. In augustus realiseerde Leapmotor wereldwijd een recordaantal van 103.129 verkochte voertuigen. Daarmee was het de tweede opeenvolgende maand waarin het merk de grens van 100.000 afleveringen doorbrak. Europa was daarbij goed voor 27% van de totale verkoop in augustus, het hoogste aandeel ooit voor de regio.

Dealer altijd dichtbij voor Europese klanten

Met meer dan 1.000 verkooplocaties in Europa, waaronder 35 in Nederland, heeft Leapmotor een klantgericht netwerk opgebouwd waarbij consumenten gemiddeld 22 minuten rijden verwijderd zijn van een dealer. Deze nabijheid vormt een belangrijk onderdeel van de strategie van het merk en zorgt ervoor dat klanten eenvoudig toegang hebben tot verkoop, service en ondersteuning gedurende de gehele gebruiksperiode van hun voertuig.

Dankzij de kracht van de joint venture Leapmotor International en het uitgebreide retail- en servicenetwerk van Stellantis kan Leapmotor innovatieve elektrische mobiliteit dichter bij de klant brengen. Daarmee versterkt het merk niet alleen het gebruiksgemak, maar ook het vertrouwen en de langdurige relatie met klanten in heel Europa.