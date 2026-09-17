Leapmotor presenteert LEAP 5.0

LEAP 5.0 New Mobile Space Architecture betekent een ingrijpende vernieuwing van voertuigarchitectuur. Volgens Leapmotor zorgt het platform ervoor dat toekomstige modellen tot de meest ruimte-efficiënte en intelligente voertuigen op de markt kunnen behoren. Tegelijkertijd verruimt het de mogelijkheden van het interieur. De eerste modellen op basis van deze architectuur worden in 2027 onthuld.

De architectuur bereikt een beter ruimte-efficiëntie vergeleken met eerdere generaties en maakt gebruik van een centraal geïntegreerd besturingssysteem. Deze configuratie sluit beter aan op de eisen van moderne, geëlektrificeerde voertuigen met geavanceerde autonome functies.

Door een geïntegreerde airconditioningseenheid te combineren met een achterin geplaatste aandrijflijn, twee systemen die voorheen gescheiden waren, neemt de beschikbare cabineruimte in lengte met 19% toe. Daarnaast daalt het aantal onderdelen met 18% en is 30% minder leidingwerk nodig.

Een nieuwe verticale schokdemperconfiguratie met een aluminium torenconstructie is compacter van opzet. Hierdoor wordt minder ruimte in beslag genomen in het interieur en neemt de laterale beenruimte voor de voorste inzittenden met 37,5% toe.

Een van de meest opvallende vernieuwingen is de combinatie van een hoger dak en een lagere, volledig vlakke vloer. Dit is mogelijk dankzij een nieuw skateboardplatform. Hierdoor neemt de interieurruimte in hoogte met 63,7% toe en ontstaat een open cabineconcept met volledige stahoogte.

De architectuur is ontwikkeld voor alle volgende generatie Leapmotor-modellen. De eerste voertuigen op dit platform worden in 2027 gepresenteerd.

Cell-to-Chassis 3.0 High-Low Fusion Battery in detail

De Cell-to-Chassis (CTC) 3.0 High-Low Fusion Battery is de nieuwste generatie van Leapmotors accutechnologie zonder afzonderlijke batterijbehuizing. Het systeem kan nu ook laagspanningsfuncties voeden, waardoor een traditionele 12-voltaccu niet langer nodig is.

De CTC 3.0 High-Low Fusion Battery claimt een zevenvoudige toename van de laagspanningscapaciteit en functionaliteit ten opzichte van de vorige generatie. Wanneer deze technologie wordt toegepast in toekomstige Leapmotor-modellen, behoren deze volgens het merk tot de eerste productieauto's in meer dan zeventig jaar zonder een loodzuur-hulpaccu van 12 volt.

Deze technologie kan, indien op grote schaal toegepast, jaarlijks de productie en verwerking van tientallen miljoenen loodzuuraccu's overbodig maken. Dat kan bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van batterijgerelateerde afvalstromen en vervuiling. Daarnaast is het systeem onderhoudsvrij gedurende de volledige levensduur. Het vervangen van accu's om de paar jaar is niet langer nodig, wat kan leiden tot lagere gebruikskosten gedurende de eigendomsperiode.

CTC 3.0 elimineert afzonderlijke batterijmodules doordat de accucellen direct in het chassis zijn geïntegreerd. Hoog- en laagspanningssystemen maken gebruik van dezelfde cellen en modules en delen zowel thermisch beheer als energiedistributie. Daarmee wordt het elektrische voedingssysteem van het voertuig volledig opnieuw ontworpen.