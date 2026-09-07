5 EuroNCAP sterren voor Leapmotor B05

De B05 behaalde sterke resultaten op alle onderdelen van de Euro NCAP-beoordeling, met bijzonder hoge scores in verschillende belangrijke categorieën. Zo behaalde het model een hoge score van 92% voor botsbescherming. Daarmee laat de B05 zien inzittenden effectief te beschermen in uiteenlopende praktijksituaties. Euro NCAP constateerde een hoog beschermingsniveau voor zowel volwassenen als kinderen bij verschillende soorten aanrijdingen.

De B05 behaalde bovendien de maximale score van 100% bij zowel de zijdelingse barrièretest als de zijdelingse paalimpacttest. Euro NCAP oordeelde zeer positief over de bescherming van belangrijke lichaamsdelen en de werking van de centrale airbag, die het risico op letsel bij een zijdelingse aanrijding helpt te verkleinen.

Actieve veiligheid en rijassistentie

Ook op het gebied van actieve veiligheid scoort de B05 uitstekend. Het systeem dat botsingen bij het verlaten van de rijstrook voorkomt, behaalde een score van 99%. De geavanceerde rijassistentiesystemen behaalden daarnaast een score van 100% voor zowel stuurassistentie als rijstrookwisselassistentie.

Bescherming na een aanrijding

Met een score van 98% voor bescherming bij een aanrijding van achteren en 89% voor veiligheid na een ongeval garandeert de B05 niet alleen een uitstekende bescherming van de inzittenden, maar biedt hij ook optimale ondersteuning bij noodhulp- en reddingsoperaties.

Het veiligheidspakket omvat onder meer een geavanceerd automatisch noodremsysteem, adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie, een noodfunctie voor het binnen de rijstrook houden van de auto, bestuurdersmonitoring en een systeem dat voorkomt dat een portier wordt geopend als een fietser nadert. Het automatische noodremsysteem van de B05 gaat verder dan de wettelijke vereisten en presteert sterk in uiteenlopende testscenario's.