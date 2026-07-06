Leapmotor maakt prijs B03X bekend

De B03X combineert de uitstraling en veelzijdigheid van een SUV met afmetingen die geschikt zijn voor stadsgebruik. Met een lengte van 4.270 mm, een breedte van 1.810 mm, een hoogte van 1.635 mm en een wielbasis van 2.605 mm biedt de B03X een balans tussen wendbaarheid en ruimte.

De praktische inzetbaarheid wordt vergroot door het flexibele interieur met een vlakke laadvloer en diverse opbergmogelijkheden, waarmee de B03X geschikt is voor uiteenlopende gebruikssituaties, van woon-werkverkeer tot intensief gezinsgebruik en recreatieve activiteiten. Daarnaast is de B03X uitgerust met de nieuwste generatie digitale technologie van Leapmotor, waaronder het Leap OS 4.0-besturingssysteem. Hiermee profiteren klanten van uitgebreide connectiviteitsfuncties, smartphone-integratie en bediening op afstand via een app.

De Leapmotor B03X wordt gekenmerkt door een elektrische aandrijflijn. Het is het eerste model op het volledig nieuwe A-platform van Leapmotor. De basis wordt gevormd door de nieuwe CTC2.0 Plus (Cell-to-Chassis) batterijtechnologie, die zorgt voor een verbeterde ruimte-indeling en een hogere energie-efficiëntie. De B03X is beschikbaar in twee LFP-batterijvarianten: een 39,8 kWh-versie met een actieradius tot 292 km en een 53,0 kWh-versie met een actieradius tot 382 km (WLTP).

Het karakter van de Leapmotor B03X komt ook tot uiting in de ondersteuning van 2,5C-snelladen voor beide batterijversies, waardoor de batterij bij een DC-lader in circa 16 minuten van 30 tot 80% is op te laden. De voorin geplaatste elektromotor levert 176 pk (130 kw) bij de Pro en 197 pk (145 kW) bij de ProMax. Het koppel is 200 Nm, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 8,6 seconden en een topsnelheid van 160 km/u.

De instapversie 'Life' is altijd voorzien van de 39,8 kWh-batterij. Daarnaast is er de 'Design' die naar wens is te combineren met beide batterijopties. De prijzen zijn als volgt: