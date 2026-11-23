De tweemiljoenste auto markeert een periode van aanhoudend commercieel succes. De wereldwijde leveringen bereikten in oktober 2026 een record van 106.127 voertuigen. Daarmee was oktober de vierde opeenvolgende maand waarin meer dan 100.000 voertuigen werden geleverd. Van januari tot en met oktober leverde Leapmotor 772.666 auto's af, een stijging van 65,88% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Leapmotor | Leapmotor bouwt 2 miljoenste auto

Achter deze groei schuilt een langetermijnstrategie die is gebaseerd op technologie, kwaliteit en operationele efficiëntie. Dankzij uitgebreide eigen onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten en een hoge mate van interne ontwikkeling en productie heeft Leapmotor een bedrijfsmodel opgebouwd dat geavanceerde technologie bereikbaar maakt voor een brede groep klanten. Tegelijkertijd behoudt het merk controle over productkwaliteit en kosten.

Deze aanpak komt terug in het modellengamma op de A-, B-, C- en D-platformen, variërend van compacte modellen tot vlaggenschepen. De C- en D-serie zijn samen goed voor meer dan de helft van de twee miljoen geproduceerde voertuigen, terwijl de C-serie alleen al de grens van één miljoen wereldwijd verkochte exemplaren nadert. Van zowel de C10 als de C11 zijn wereldwijd inmiddels meer dan 350.000 exemplaren verkocht.

De groei wordt steeds zichtbaarder binnen het wereldwijde productaanbod van Leapmotor. De B10 behoort wereldwijd tot de bestverkopende modellen van het merk. De B03X, die sinds oktober ook buiten China verkrijgbaar is, behoort inmiddels tot de bestverkochte modellen binnen zijn segment.