Leapmotor gaat B10 en B05 in Europa bouwen

De samenwerking tussen Stellantis en Leapmotor vormt een belangrijk onderdeel van de strategische koers van het FaSTLAne 2030-plan. Beide bedrijven bundelen hun expertise, waarbij Stellantis zijn wereldwijde industriële ervaring, productiecapaciteiten, kwaliteitsnormen en internationale aanwezigheid combineert met de innovatieve technologieën en kennis van Leapmotor.

Met hun gezamenlijke inzicht in de Europese markt willen beide partijen de ontwikkeling en productie van concurrerende elektrische voertuigen versnellen. De samenwerking gaat daarbij verder dan alleen de productie van auto's en onderstreept de strategische meerwaarde die beide ondernemingen inbrengen.

Van wereldwijde technologie naar Made in Europe

De geplande productie van de Leapmotor B05 bouwt voort op de succesvolle introductie van de B10-productie in Zaragoza. Met de komst van een tweede model wordt de fabriek een steeds belangrijker onderdeel van de Europese activiteiten van Leapmotor International.

De wereldwijde strategie van Leapmotor International is gebaseerd op het combineren van geavanceerde technologie met sterke lokale industriële capaciteiten. De productie van zowel de B10 als de geplande B05 in Zaragoza brengt deze visie concreet in de praktijk. Leapmotor levert zijn expertise op het gebied van elektrische mobiliteit en productontwikkeling, terwijl Stellantis zorgt voor Europese productie-expertise, schaalgrootte en hoge kwaliteitsstandaarden.

Voor Leapmotor International betekent "Made in Europe" meer dan auto's bouwen op Europese bodem. Het gaat om productie binnen een gevestigd industrieel ecosysteem, ondersteund door lokale expertise, ervaren medewerkers, leveranciers en bewezen productieprocessen. Daarmee wordt productie dichter bij de markt gebracht en wordt Leapmotor sterker verankerd in het Europese automotive-landschap.

Met de B10 in productie en de B05 als volgende geplande stap wordt Zaragoza een concreet voorbeeld van de local-for-local-strategie van Leapmotor International, waarin wereldwijde innovatie wordt gekoppeld aan Europese productie-expertise.

Zaragoza als strategisch productiecentrum

De keuze voor Zaragoza is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden, beschikbare productiecapaciteit en aanwezige industriële expertise. Naast de Leapmotor B10 produceert de fabriek ook de Opel Corsa, Peugeot 208 en Lancia Ypsilon.