Range Rover vernieuwt Velar

De nieuwste Range Rover Velar is leverbaar met verschillende wielopties, waaronder nieuwe 21 inch en 22 inch velgen, evenals een optioneel Black Exterior Styling Pack met zwarte remklauwen en accenten in Narvik Black. De karakteristieke grille en Pixel LED-koplampen, die behoren tot de standaarduitrusting van de Autobiography, versterken de uitstraling van de SUV. De achterzijde heeft een design met verborgen uitlaatpijpen en opvallende LED-achterlichten.

Range Rover levert de Velar met keuze uit vier motorvarianten, allemaal standaard met AWD en een achttraps automatische transmissie. De Velar P400e electric hybrid (PHEV) combineert een 2.0 liter benzinemotor met een 105 kW (143 pk) sterke elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 297 kW (404 pk) en een maximumkoppel van 640 Nm. Deze PHEV accelereert van 0-100 km/h in 5,4 seconden, biedt een elektrische actieradius tot 63 kilometer en laat een theoretische CO2-uitstoot vanaf 39 g/km noteren (WLTP). Hij is tevens geschikt voor DC-snelladen met een vermogen tot 35 kW, waarmee de accu in 30 minuten tot 80% is op te laden.

Behalve als PHEV is de nieuwe Range Rover ook leverbaar met verbrandingsmotoren met mild hybrid (MHEV) technologie, waaronder de P400. Deze versie wordt aangedreven door een 3.0 liter zescilinder-in-lijn benzinemotor met een vermogen van 294 kW (400 pk) en 550 Nm koppel, goed voor een acceleratie van 0-100 km/h in 5,5 seconden.

De D300 MHEV met een 3.0 liter zescilinder-in-lijn dieselmotor met 221 kW (300 pk) vermogen en 650 Nm koppel sprint van 0-100 km/h in 6,5 seconden. Als aanvulling op de MHEV-technologie biedt de Velar D300 ook andere technologie voor verbeterde brandstofefficiency en zoals brandstofinspuiting met een druk van 2.500 bar die in staat is om vijf injecties per cyclus te leveren in 120 microseconden.

Tot slot kunnen klanten ook kiezen voor de Velar D200 met een 2.0 liter viercilinder dieselmotor met MHEV-technologie. Deze motorvariant combineert 150 kW (204 pk) vermogen en 430 Nm koppel met een CO2-uitstoot vanaf 167 g/km.

Op het gebied van offroad-capaciteiten biedt de Range Rover Velar vierwielaandrijving met Intelligent Driveline Dynamics (IDD) en Torque Vectoring by Braking (TVBB), die wendbaarheid bevorderen door tijdens bochten de binnenste wielen af te remmen. Het systeem kan het koppel snel verdelen tussen de voor- en achteras voor optimale tractie, zelfs op glad wegdek. Voor offroad-rijden beschikt de Velar over Terrain Response 2, met afgestemde voertuiginstellingen voor verschillende ondergronden.

Comfort

Om het interieur te voorzien van frisse en gezonde lucht is de Velar uitgerust met Cabin Air Purification Plus. Dit systeem filtert PM2.5-deeltjes en reguleert CO2-niveaus, wat zorgt voor betere luchtkwaliteit in het interieur en verhoogde alertheid van de inzittenden. Het systeem is toegankelijk via de Pivi Pro-interface en kan op afstand worden geactiveerd via de smartphone-app, zodat de luchtkwaliteit in de auto voor vertrek kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast verwijdert Cabin Air Ionisation schadelijke allergenen en bacteriën4 uit de ventilatielucht.

Het interieur biedt meervoudig verstelbare stoelen, beschikbaar in generfd leder of Windsor leder, of in een ledervrije combinatie van Kvadrat wolmix en Ultrafabrics. Een eigen sfeer is te creëren met Configurable Cabin Lighting met dertig verschillende kleurinstellingen.

Uitrusting

De Range Rover Velar is uitgerust met de nieuwste generatie van het Pivi Pro-infotainmentsysteem, met een gebogen 11,4 inch touchscreen dat lijkt te zweven op het dashboard. Dit systeem ondersteunt draadloos Apple CarPlay en Android Auto, en integreert on-board-functies zoals climate control, audio, rijinstellingen en stoelfuncties.

Het systeem is ontworpen om reflecties te minimaliseren en afleiding te verminderen. Het biedt toegang tot veelgebruikte functies, met 80% van de taken binnen twee tikken vanaf het startscherm. Dankzij Software Over The Air-updates8 blijft Pivi Pro altijd up-to-date zonder een dealer te hoeven bezoeken. Ook biedt het infotainmentsysteem toegang tot online apps en het gebruik van wat3words voor eenvoudige navigatie, ook zonder mobiele verbinding.

De standaard 3D Surround Camera toont een 360-graden 3D-weergave van de auto, wat bedoeld is voor parkeren en manoeuvreren in moeilijk terrein. Park Assist helpt bij het inparkeren, terwijl de functies Walkaway Locking en Approach Unlock de portieren automatisch vergrendelen of ontgrendelen op basis van de nabijheid van de autosleutel. Het Meridian Signature Sound audiosysteem levert geluid via 23 luidsprekers, inclusief een subwoofer en een versterker van 1.300 Watt.

Voor zicht in het donker zonder medeweggebruikers te verblinden, is de Range Rover Velar beschikbaar met Pixel LED-koplampen met Adaptive Driving Beam-technologie. Hiermee passen de koplampen de lichtbundel aan op basis van de rijomstandigheden en het voorliggende en tegemoetkomende verkeer. De Pixel LED-koplampen kunnen verkeersborden uit de lichtbundel 'snijden' om reflecties te verminderen.

De Range Rover Velar is beschikbaar vanaf € 87.227.