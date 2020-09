Range Rover Velar nu ook als plug-in hybride

23 september 2020 | De Range Rover Velar is verbeterd voor modeljaar 2021. Land Rover introduceert onder meer een P400e Plug-in Hybride. Daarnaast krijgt de Velar het nieuwe Pivi-infotainmentsystemen en een aangepast uiterlijk. De vernieuwde Range Rover Velar is per direct te bestellen. Prijzen beginnen bij 75.928 euro voor de P400e Plug-in Hybrid. De D200 is verkrijgbaar vanaf 78.224 euro.

De Velar P400e heeft een 221 kW (300 pk) sterke 2.0 liter viercilinder Ingenium-benzinemotor en een 105 kW sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 297 kW (404 pk) met een systeemkoppel van 640 Nm. Dit resulteert in een acceleratie van 0 naar 100 km/uur van 5,4 seconden.

De elektromotor wordt gevoed door een 17,1 kWh lithium-ion-accu, geplaatst onder de vloer van de bagageruimte. Met Fast Charging (32 kW gelijkstroom) is de accu in een half uur van 0 tot 80 procent op te laden. Met een wallbox thuis, met een capaciteit van 7 kW, kan dat in 1 uur en 40 minuten. Met een volle accu kan deze nieuwe Range Rover Velar P400e tot wel 53 kilometer volledig elektrisch en lokaal emissievrij rijden. Het theoretische gemiddelde brandstofverbruik is beperkt tot 2,2 l/100 km met een gemiddelde CO2-emisise van 50 g/km.

De Velar P400e heeft drie rijmodi: EV, HYBRID en SAVE. In de EV-modus (Electric Vehicle) drijft uitsluitend de elektromotor de auto aan. In de HYBRID-modus (de standaardinstelling) werken de benzine- en elektromotor optimaal met elkaar samen. Het systeem past de werking van de aandrijflijn automatisch aan aan de rijomstandigheden en de resterende acculading. De functie Predictive Energy Optimization (PEO) integreert op slimme wijze route- en GPS-locatiegegevens om de efficiency en het comfort voor de geselecteerde reis te maximaliseren. Tot slot is er de SAVE-modus, deze geeft prioriteit aan de verbrandingsmotor om de acculading te sparen voor inzet later tijdens de reis, bijvoorbeeld bij het binnenrijden van stedelijk gebied.

Voor het eerst introduceert Land Rover ook nieuwe 3.0 liter zes-in-lijn Ingenium-motoren in de Range Rover Velar. De nieuwe in eigen huis ontwikkelde motoren zijn verkrijgbaar als D300 (221 kW (300 pk)/650 Nm diesel) en als P400 (294 kW (400 pk)/550 Nm benzine). Al deze versies zijn standaard uitgerust met vierwielaandrijving en luchtvering voor het kenmerkende Range Rover-comfort. De nieuwste vier- en zescilinder Ingenium benzine- en dieselmotoren zijn voor het eerst ook met Mild Hybride-techniek verkrijgbaar voor een lager brandstofverbruik en lagere emissies.

De Mild-Hybrid Electric Vehicle-techniek (MHEV) voor de vier- en zescilinder dieselmotoren en de zescilinder benzinemotoren, omvat een Belt integrated Starter Generator (BiSG). Die kan tijdens remmen en gas los de kinetische energie die anders verloren gaat, terugwinnen. Die energie wordt opgeslagen in een aparte 48-volt lithium-ion-accu, geplaatst onder de vloer van de bagageruimte. Deze accu levert energie voor de elektromotor als die de verbrandingsmotor ondersteunt bij accelereren en ondersteunt het verfijnde stop-startsysteem.

De P400 zescilindermotor is voorzien van een elektrische supercharger, twin-scroll turbotechniek en Continuous Variable Valve Lift (CVVL). De P400-versie sprint in 5,5 seconden naar 100 km/uur. De D300 dieselmotor heeft hier 6,5 seconden voor nodig. Het gemiddelde verbruik van de D300 komt uit op 7,4 l/100 km met een CO2-uitstoot van 196 g/km. De D300 Ingenium-dieselmotor is ook verkrijgbaar in de Range Rover en Range Rover Sport.

Land Rover introduceert ook de nieuwe generatie viercilinder Ingenium D200 (150 kW/204 pk) dieselmotor in de Range Rover Velar. Deze biedt meer vermogen, minder CO2-uitstoot en een lager brandstofverbruik. De motor wordt met dezelfde MHEV-technologie aangeboden als de rest van de motoren in het gamma. De CO2-uitstoot komt uit op 168 g/km, met een gemiddeld brandstofverbruik van 6,3 l/100 km.

Overzicht motorenline-up Range Rover Velar:

Plug-in Hybride P400e: 297 kW (404 pk), 2.0 liter 4-cilinder benzinemotor, 640 Nm bij 1.500-4.400 t.p.m.

Benzine P250: 184 kW (250 pk), 2.0 liter 4-cilinder, 365 Nm bij 1.300-4.500 t.p.m., 8-trapsautomaat, AWD P400: 294 kW (400 pk), 3.0 liter 6-cilinder MHEV, 550 Nm bij 2.000-5.000 t.p.m.

Diesel D200: 150 kW (204 pk), 2.0 liter 4-cilinder MHEV, 430 Nm bij 1.750-2.500 t.p.m., 8-trapsautomaat, AWD D300: 221 kW (300 pk), 3.0 liter 6-cilinder MHEV, 650 Nm bij 1.500-2.500 t.p.m., 8-trapsautomaat, AWD

De nieuwe Velar is uitgerust met het nieuwste Pivi-infotainmentsysteem. Pivi is met gebruiksgemak in het achterhoofd ontwikkeld. Een eenvoudige interface vermindert het aantal interacties om de veiligheid te vergroten. Dankzij de nieuwe elektrische EVA 2.0-architectuur zijn de schermen en het navigatiesysteem binnen enkele seconden klaar voor gebruik, bovendien heeft het systeem een eigen stroombron. Klanten hebben 'over-the-air' toegang tot software-updates, waardoor ze niet meer naar een dealer hoeven te gaan voor updates.

Dankzij de nieuwste embedded dual-sim technologie met twee LTE-modems kan het systeem meerdere functies tegelijk vervullen, zoals streaming van media en het downloaden van software-updates (SOTA) zonder dat de prestaties daaronder lijden. De connectiviteit zorgt ook voor minimale onderbrekingen vanwege weggevallen dekking, want het systeem scant de netwerkproviders voor het sterkste signaal. Spotify is voor het eerst direct geïntegreerd in het infotainmentmenu. Bovendien is het mogelijk om twee telefoons tegelijk te koppelen via Bluetooth-technologie.

Om snel toegang te bieden tot essentiële informatie is de Range Rover Velar uitgerust met een nieuwe 12-inch HD Interactive Driver Display. Met verbeterde weergave en een naar wens aan te passen lay-out kan de display navigatiekaarten op het volledige scherm met instructies per situatie weergeven, net als digitale meters, media, contactenlijst en infotainmentinformatie. In samenwerking met de nieuwste, optionele Head-up Display-technologie geeft de nieuwe Velar alle informatie die de bestuurder nodig heeft, zodat die zijn aandacht optimaal bij het verkeer kan houden.

De vernieuwde Range Rover Velar is verder uitgerust met nieuwe camera's die twee belangrijke nieuwe functies mogelijk maken: 3D Surround Camera en ClearSight Ground View, beide standaard aanwezig. De 3D Surround Camera geeft real time een 3D-perspectief van de omgeving rond het voertuig weer via het 10-inch touchscreen. Dit is vooral voor manoeuvres op lage snelheid handig, zoals parkeren bij een stoeprand en het in- en uitrijden van krappe plekken en voor kruispunten. De 3D Surround Camera kan ook het bovenaanzicht van de auto weergeven.

Een andere camerafunctie - mogelijk dankzij de 3D Surround Camera - is het bekroonde ClearSight Ground View. Dat koppelt op slimme wijze camerabeelden aan elkaar zodat een virtueel zicht onder de motorkap ontstaat. De motorkap wordt bij wijze van spreken onzichtbaar. Camera's in de grille en op de buitenspiegels beloven een nauwkeurige weergave van het terrein en mogelijke gevaren. Een virtueel beeld van 180 graden maakt manoeuvreren gemakkelijker bij snelheden tot 30 km/uur.

Via de Remote App is belangrijke informatie over de Velar te raadplegen, zoals het brandstofniveau, de locatie en de reisgeschiedenis. Het voertuig op afstand ver- en ontgrendelen of via de Park Heat-functie de cabine te verwarmen of koelen is ook mogelijk. Eigenaren van de PHEV-versie kunnen het niveau van de resterende elektrische actieradius, de laadstatus, de oplaadtijd en de temperatuur in het interieur controleren via Pre-Conditioning. Via de laatste functie kan het interieur met behulp van netvoeding worden gekoeld en verwarmd zodat dat daar onderweg geen energie aan verloren gaat. Via de Remote App is het binnenkort ook mogelijk om bestemmingen via de smartphone naar het navigatiesysteem van de auto te sturen.

Dankzij Active Road Noise Cancellation-technologie is het interieur van de vernieuwde Velar stiller dan voorheen. De werking van het systeem is vergelijkbaar met die van een koptelefoon met noise cancelling-technologie. Het systeem monitort continu de vibraties van het wegdek en berekent de benodigde geluidsgolven in de tegengestelde fase om het geluid te onderdrukken, zodat de inzittenden er geen last van hebben. Dat zorgt voor minder geluid en meer verfijning in het interieur, zodat de inzittenden minder vermoeid raken. Het systeem houdt rekening met het aantal inzittenden terwijl het voortdurend zorgt voor de beste ervaring voor alle inzittenden. Het effect is volgens Land Rover subtiel, maar de reductie van minimaal 4 dB zou wel zorgen voor meer rust in het interieur.

Behalve op bescherming van het gehoor focust Land Rover zich ook op de luchtkwaliteit in de Velar. Cabin Air Ionisation verbetert de luchtkwaliteit in het interieur dankzij nanotechnologie waarmee allergenen en onplezierige geurtjes worden verwijderd. Het systeem filtert ultrakleine deeltjes (PM2,5) uit de lucht in het interieur. Inzittenden kunnen het systeem activeren met de Purify-knop op het onderste touchscreen. Op deze manier ademen inzittenden van een Velar altijd schone lucht, die zelfs schoner is dan de buitenlucht.

Ook verkrijgbaar is de tweede generatie van de Activity Key. Hiermee kan de Velar worden ver- en ontgrendeld en gestart. Het is niet nodig om de conventionele sleutel mee te nemen. Het oplaadbare apparaatje bevat ook een LCD-horloge en functioneert tot wel zeven dagen zonder tussentijds te moeten worden opgeladen. Bovendien is de Activity Key waterdicht en schokbestendig.

Een ander kenmerk van de vernieuwde Range Rover Velar is het nieuwe stuurwiel met geïntegreerde zogeheten smart buttons. Die zijn voorbereid op komende ADAS-software-updates die over-the-air binnengehaald kunnen worden. Een nieuwe Drive Selector vervangt de transmissiedraaiknop.

De Range Rover Velar modeljaar 2021 is door de klant nog verder te personaliseren dankzij een combinatie van exterieur- en interieurupgrades. Er zijn twee nieuwe wieldesigns verkrijgbaar in de maten 19 en 21 inch. Er zijn ook nieuwe kleuren leverbaar, te weten Hakuba Silver en Portofino Blue. Land Rover levert de Range Rover Velar ook als Edition. Deze exclusieve uitvoering is gebaseerd op de R-Dynamic SE-versie en heeft als extra's een in zwart uitgevoerd panoramadak en bijpassende zwarte lichtmetalen 20-inchwielen. De speciale uitvoering is uitsluitend in de kleuren Lantau Bronze metallic, Hakuba Silver, Santorini Black en Eiger Grey leverbaar.

