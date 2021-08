Range Rover Velar aangepast voor 2022

18 augustus 2021 | Land Rover heeft de Range Rover Velar aangepast voor modeljaar 2022 met tal van visuele en technische vernieuwingen. Zo kunnen kopers van een Range Rover Velar die de auto verder willen personaliseren en exclusiever willen maken nu ook kiezen uit veertien zeer onderscheidende kleuren uit het SV Bespoke Premium Palette en een persoonlijke tint laten mengen via het Match To Sample-programma. Specifiek ontwikkelde tinten, zoals Tourmaline Brown Ultra Metallic, zijn leverbaar in hoogglans en satijnglans.

Nieuwe technologieлn voor modeljaar 2022 zijn gericht op het comfort en het welzijn van de inzittenden. Het nieuwe Cabin Air Purification Plus-systeem bouwt voort op het bestaande Cabin Air Ionisation met PM 2.5 filter en zorgt ervoor dat de lucht in het interieur schoner is: het CO2-gehalte van de lucht wordt gereguleerd en het is mogelijk om de lucht in het interieur al voor vertrek te reinigen. Bovendien introduceert Land Rover nieuwe functies van de rijassistentiesystemen en 'Software-Over-The-Air'-updates (SOTA) in de Range Rover Velar, voor meer gebruiksgemak en betere ondersteuning.

Ook nieuw is de Purify Cycle-functie, waarmee de bestuurder een luchtreinigingscyclus in de Velar kan inplannen. Die wordt dan uitgevoerd door de ventilatoren van de climate control en de luchtrecirculatiefunctie in de auto, als onderdeel van het pre-conditioningsysteem. De bestuurder hoeft alleen zijn geplande vertrektijd in te voeren via de Land Rover Remote App of het infotainmentsysteem. Daarmee programmeert hij automatisch het pre-conditioningsysteem en de luchtreinigingscyclus, de Purify Cycle. Zo zorgt hij dat de lucht in het interieur schoon en fris is voor vertrek. Inzittenden kunnen de luchtkwaliteit in het interieur йn die van de buitenlucht voortdurend controlerenvia het centrale touchscreen en ze kunnen de Purify-modus activeren wanneer ze dat nodig vinden.

De Range Rover Velar is nu beschikbaar met een uitgebreider aanbod aan rijassistentiesystemen (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems), met standaard achteruitrijcamera en de nieuwe optie van Adaptive Cruise Control met Steering Assist†. Die laatste verhoogt het rijcomfort voor de bestuurder, vooral op lange snelwegritten, doordat het, met subtiele ingrepen in de besturing en gas en remmen, de auto in het midden van de rijstrook houdt en de vooraf ingestelde afstand tot de voorligger aanhoudt. Deze functie is standaard op de R-Dynamic HSE en onderdeel van het optionele Driver Assist Pack.

Kopers van de Range Rover Velar kunnen nu ook kiezen voor de technisch geavanceerde carrosseriekleuren van Land Rover SV Bespoke, zoals de Premium Palette-kleuren en de Match To Sample-kleuren. De SV Bespoke Premium Palette-kleuren, waaronder Tourmaline Brown, Amethyst-Grey Purple en Petrolix Blue, geven kopers de mogelijkheid om hun Velar nog verder te personaliseren met een perfecte, met de hand afgewerkte speciale carrosseriekleur. Elke kleur heeft een ongekende diepte en is ontwikkeld om het moderne design van deze onderscheidende SUV verder te versterken. De overtreffende trap van personalisatie is de SV Bespoke Match To Sample-service, waarmee klanten hun eigen specifieke kleur kunnen laten samenstellen en aanbrengen op basis van een kleurvoorbeeld of staal die ze zelf aanleveren.

De SV Bespoke-carrosseriekleuren worden verwerkt en aangebracht in het SV Technical Centre, waar de modernste methoden en processen voldoen aan de strengste milieunormen. Jaarlijks bespaart het centrum 2,6 miljoen liter water door de toepassing van technologie die gebruikmaakt van droge filters van gerecycled karton. En de slimme ovens besparen een hoeveelheid elektriciteit die gelijk staat aan het stroomverbruik van ruim 65.000 huishoudens.

Voor alle versies van de Range Rover Velar neemt de nieuwe kleur Ostuni Pearl White de plaats in van Yulong White en het elegante Lantau Bronze is nu leverbaar voor alle uitvoeringen.

