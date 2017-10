Range Rover Sport nu ook als plug-in hybride

4 oktober 2017 | De vernieuwde Range Rover Sport is er nu ook als Plug-in Hybride, die een combinatie biedt van efficiency en prestaties. Deze onthulling volgt op het nieuws dat Jaguar en Land Rover vanaf 2020 elk nieuw model ook in een variant met elektrische aandrijving zal aanbieden. Het design van de Range Rover Sport is aangescherpt en hij is leverbaar met nieuwe technologie. De topversie SVR heeft nu een maximumvermogen van 423 kW (575 pk) en is daarmee de snelste Range Rover ooit.

Jaguar Land Rover heeft zijn eerste Plug-in Hybride Range Rover Sport P400e genoemd. Deze versie levert duurzame prestaties met zijn combinatie van de 2,0-liter viercilinder Ingenium-benzinemotor met 221 kW (300 pk) vermogen en een elektromotor met 85 kW (116 pk). Het gecombineerde vermogen bedraagt 297 kW (404 pk) en het maximumkoppel ligt op 640 Nm. De Range Rover Sport P400e is voorzien van permanente vierwielaandrijving en accelereert in 6,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De topsnelheid bedraagt 220 km/uur.

Dankzij de elektrische aandrijving heeft de Range Rover Sport P400e een CO2-emissie van slechts 64 g/km (NEDC, gecombineerd). Het puur elektrische bereik is 51 km. Voor het eerst kunnen Land Rover-klanten dus genieten van emissievrij en vrijwel geluidloos off-road rijden in alle luxe en hebben ze toegang tot gebieden waar beperkingen gelden in verband met de luchtkwaliteit ter plaatse.

De berijder van de Range Rover Sport P400e kan kiezen uit twee rijmodi: Parallelhybride (standaardmodus): gecombineerde aandrijving met benzinemotor en elektromotor. De bestuurder kan in deze modus kiezen voor optimale oplading van de batterij of voor optimale economie door te kiezen uit de volgende functies:

SAVE-functie: zorgt dat de batterijlading niet onder een bepaald niveau daalt;

PEO-functie (Predictive Energy Optimisation): als de reisbestemming in de navigatie is ingevoerd, zorgt deze functie dat elektromotor en benzinemotor optimaal samenwerken op basis van gegevens van de ingebouwde GPS.

EV-modus (volledig elektrische modus): aandrijving uitsluitend door de elektromotor met elektriciteit uit de batterij; de optie voor stil en emissievrij rijden.

Land Rovers Terrain Response 2-technologie verdeelt het koppel van de elektromotor intelligent over alle vier wielen. De transmissie heeft geen kruipneiging en levert het volledige koppel vanaf 0 toeren per minuut. Daarmee heeft de bestuurder optimale controle over de auto tijdens manoeuvres in het terrein op lage snelheden. Wat enorme terreincapaciteiten van de Range Rover Sport bevestigt.

De elektromotor krijgt zijn stroom van een 13,1 kWh lithium-ion hoogspanningsbatterij. De ingenieurs van Land Rover ontwikkelden een constructie die maximale interieurruimte én een gunstige gewichtsverdeling biedt. De 2,0-liter Ingenium-benzinemotor is in lengterichting gemonteerd en de elektromotor is geïntegreerd in de automatische ZF-achttrapstransmissie in het midden van het platform, naast de 7 kW-oplader. De opening voor de laadkabel is aan de voorkant van de auto geplaatst. De lithium-ion-batterij bevindt zich onder de vloer van de bagageruimte.

De lege batterij is thuis in 2 uur en 45 minuten volledig op te laden met een speciale wallbox met een capaciteit van 32 A. Met de standaard meegeleverde laadkabel kan de batterij thuis aan een standaard 10 A stopcontact in 7 uur en 30 minuten volledig worden opgeladen.

Het uiterlijk van de Range Rover Sport is ook aangepast en oogt dynamischer zonder dat het karakter daardoor is aangetast. Aan de voorzijde zijn nu intelligente Pixel-laser led-koplampen gemonteerd, naast de eveneens nieuwe grille. De voorbumper heeft nu een agressievere vormgeving. De plug-inhybrideversie heeft in de grille, achter de Land Rover-badge, een aansluitpunt voor de laadkabel.

De connectiviteit in de auto is verbeterd, met tot wel veertien aansluitpunten en een standaard stopcontact voor de oplader van laptops en andere apparaten. De Jaguar Land Rover Activity Key is ook een nieuwe gemaksvoorziening: de berijder van de Range Rover Sport kan zijn auto ver- en ontgrendelen zonder zijn sleutel bij zich te hebben.

De Range Rover Sport is verder verbeterd met nieuwe technologie voor extra comfort en gebruiksgemak:

Zonnescherm met gebarenbediening: opent en sluit via een geavanceerd bedieningssysteem dat reageert op de gebaren van de inzittenden; om het scherm te openen is een achterwaartse handbeweging voor de binnenspiegel voldoende en omgekeerd.

Advanced Tow Assist: zorgt voor de nodige tegenstuurbewegingen om de auto met aanhanger achterwaarts rijdend op de juiste plaats te zetten. De bestuurder zet de combinatie eenvoudig op zijn plek met behulp van de draaiknop van Terrain Response 2.

Pixel-laser led-koplampen: geavanceerde, intelligente technologie biedt betere verlichting en dekt delen van de LED-verlichting af om verblinding van tegenliggers te voorkomen.

Wie een sportieve SUV zoekt, kan zijn hart ophalen met de vernieuwde SVR-versie. Zijn vermogen is opgeschroefd naar 423 kW (575 pk), dit was 405 kW (550 pk). De vernieuwde versie accelereert vanuit stilstand in 4,5 seconden naar 100 km/uur. Wijzigingen aan het design en het gebruik van koolstofvezel maken de Range Rover Sport SVR nog opwindender, sneller en wendbaarder dan voorheen.

De nieuwe Range Rover Sport gaat in productie in de Jaguar Land Rover-fabriek in Solihull. Bestellen is nu al mogelijk en levering start eind dit jaar (afhankelijk van land). De Range Rover Sport is leverbaar als SD4 S vanaf € 93.975,- De SD4 SE vanaf € 97.975,-, SE vanaf € 97.815,- en tenslotte de SVR-variant met 575 pk vermogen vanaf € 210.365,-.