Range Rover Sport als SV EDITION TWO

De Range Rover Sport SV wordt aangedreven door een 467 kW / 635 pk en 750 Nm sterke 4.4 liter Twin-Turbo MHEV V8-benzinemotor. De sprint van 0 naar 100 km/h neemt 3,8 seconden3 in beslag. De topsnelheid bedraagt 290 km/h. Deze prestaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door een combinatie van gewichtsbesparende componenten die een totale gewichtsbesparing tot 76 kg opleveren. Voorbeelden zijn het optionele Carbon Ceramic-remsysteem, de motorkap in Carbon Fibre en standaard aërodynamische verbeteringen.

Een speciaal voor de Range Rover Sport SV ontworpen zomerband vergroot de grip. Daarmee is op droog wegdek tot aan 1,2 G aan zijwaartse kracht mogelijk (0,1 G toename vergeleken met de standaard vierseizoenenband). Deze Pilot Sport S 5-band (275/40 R23 vóór, 305/35 R23 achter) is gemaakt in samenwerking met Michelin en beschikt over verschillende rubbercompounds over de breedte van het loopvlak om de prestaties te maximaliseren en slijtage te beperken. Voor rijden in de winter of voor all-terrain-gebruik raadt Range Rover de standaard Michelin Pilot Sport All Season 4-banden aan.

Naast de standaarduitvoering zijn er voor 2024 vier nieuwe designthema's die uniek zijn voor de nieuwe SV EDITION TWO en die visueel opvallende variaties vormen

Blue Nebula Matte

Het Blue Nebula-thema heeft een matte lak. Deze nieuwe lakkleur is geïnspireerd door de Noord-Atlantische kust, met een vleugje groen en een kleurverlopend effect. Dit wordt gecombineerd met het nieuwe Satin Forged Carbon Exterior Pack, een in lakkleur uitgevoerde motorkap in Carbon Fibre en 23-inch gesmede lichtmetalen velgen in Black - aangevuld met in de kleur Blue Nebula uitgevoerde remklauwen. Binnenin zijn de SV Performance-stoelen bekleed met Windsor leder in Light Cloud en Ebony.

Marl Grey Gloss

Voor het tweede thema combineert de Range Rover Sport SV de lakkleur Marl Grey Gloss met een Gloss Carbon Twill Exterior Pack, motorkap in Exposed Carbon Twill en 23-inch velgen in Carbon Gloss, met in de kleur Sunrise Copper uitgevoerde remklauwen. Het interieur is uitgevoerd in Windsor leder in Palissander en Ebony.

Sunrise Copper Satin

Het derde thema biedt de lakkleur Sunrise Copper Satin, in combinatie met een Satin Carbon Twill Exterior Pack, in lakkleur gelakte motorkap in Carbon Fibre en 23-inch gesmede lichtmetalen velgen in Black met remklauwen in Red. De stoelen zijn bekleed met Windsor-leder in Ebony.

Ligurian Black Gloss

Het vierde en laatste exclusieve thema omvat de lakkleur Ligurian Black Gloss in combinatie met een Satin Carbon Twill Exterior Pack en 23-inch velgen in Carbon Gloss, met in contrasterend Nano Yellow uitgevoerde remklauwen. De stoelbekleding in Cinder en Ebony is uitgevoerd in Knit en UltrafabricsTM PU.

Diverse mogelijkheden

Voor elk thema zijn alternatieve velgen beschikbaar, waaronder nieuwe 22-inch lichtmetalen velgen in Diamond Turned Finish en Contrast Satin Dark Grey. Ook is er keuze uit verschillende kleuren voor de remklauwen. Elke SV EDITION TWO kan verder worden gepersonaliseerd met een dak in carrosseriekleur, een nieuw Satin Forged Carbon Fibre Pack of met het reeds van de SV EDITION ONE BEKENDE Twill Carbon Fibre Pack.

Voor het interieur is een nieuwe afwerking in Satin Forged Carbon Fibre beschikbaar, passend bij de exterieurafwerking. Ook is er een interieurafwerking in Twill Carbon Fibre beschikbaar, met bijpassende achterzijde van de voorstoelen in Carbon Fibre. Elke SV EDITION TWO is standaard uitgevoerd met Body and Soul Seats (BASS) en de optie van stoelbekleding in Knit en UltrafabricsTM PU of Windsor leder.

Interieurdesign

Exclusieve SV Performance-stoelen voorin zijn voorzien van geïntegreerde hoofdsteunen, achterzijde van de rugleuning in Carbon Fibre, een verlicht SV-logo en sterker geprononceerde zijwangen om bestuurder en voorpassagier stevige zijdelingse steun te bieden tijdens dynamisch rijden. De 16-voudig elektrisch verstelbare en koel-/verwarmbare voorstoelen zijn voorzien van een massagefunctie.

Bijpassende zitplaatsen achterin, eveneens koel-/verwarmbaar, hebben een dynamischer design met geprononceerde zijwangen, maar behouden toch de elektrisch verstelbare rugleuning en de 60/40 gedeelde neerklapfunctie.

Het nieuw ontworpen stuurwiel van de Range Rover Sport SV is voorzien van grotere duimgrepen, een dikkere rand en een exclusieve verlichte SV-modus-toets. Een korte druk hierop activeert de SV-modus, waarbij de wielophanging, motor, besturing, transmissie en actieve uitlaat onmiddellijk worden geconfigureerd voor maximale prestaties. Door lang indrukken wordt het menu Configurable Dynamics geopend, waar de bestuurder de dynamische kenmerken van de Range Rover Sport SV kan afstemmen op zijn voorkeuren. De grotere schakelpaddles zijn voorzien van innovatieve LED Edge-Lighting-technologie. De +/- symbolen zijn standaard wit verlicht. Wanneer de SV-modus is geactiveerd, wordt de verlichting rood.

De nieuwe Range Rover Sport SV EDITION TWO is verkrijgbaar vanaf 286.683 euro.