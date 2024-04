Range Rover Sport nu met Stealth Pack

De uitstraling van de Range Rover Sport met Stealth Pack wordt verder versterkt door 23-inch lichtmetalen velgen in Gloss Black2, zwarte remklauwen, privacy glass en een dak in contrastkleur Narvik Black Gloss.

Het exterieur is voorzien van een satin beschermfolie, dat voor het eerst onderdeel is van een optiepack voor de Range Rover Sport. De folie, die wordt aangebracht tijdens de productie van de auto, biedt niet alleen een rijke en eigentijdse matte afwerking, maar ook beschermende voordelen. Het materiaal is krasbestendig, oplosmiddelvrij en bij eventuele beschadigingen kan de folie eenvoudig worden verwijderd en vervangen.

Interieur

Het interieur kenmerkt zich door een minimalistische middenconsole met 11,4-inch touchscreen, een Interactive Driver Display en Meridian Surround Sound System. Klanten kunnen het donkere thema voortzetten met stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder in Ebony of als alternatief kiezen voor de tint Light Cloud. Beide kleuren worden gecombineerd met interieurafwerking in Natural Black houtfineer.

Motoren

Het Stealth Pack is exclusief verkrijgbaar voor de Range Rover Sport Dynamic SE. Later dit jaar komt het beschikbaar voor de P460e extended range plug-in electric hybrid (PHEV). In combinatie met de D300 zescilinder-in-lijn Ingenium dieselmotor met mild hybrid-technologie is het nu reeds verkrijgbaar.

De Range Rover Sport met Stealth Pack is uitgerust met de nieuwste technologieën, waaronder Cabin Air Purification, software-over-the-air updates en beveiligingsfuncties zoals automatische ver-/ontgrendeling van de portieren als de bestuurder wegloopt of de auto nadert. Het Stealth Pack voor de Range Rover Sport kost € 11.744 (incl. BTW) en is per direct te bestellen.