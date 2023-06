Range Rover introduceert nieuwe Sport SV

Op zoek naar een Land Rover Range Rover Sport P400e Plug-in Hybrid Electric Vehicle HSE?

De Range Rover Sport SV wordt aangedreven door een nieuw ontwikkelde 4.4 Twin Turbo V8 benzinemotor met mild hybrid-technologie, die een vermogen van 467 kW (635 pk) en 750 Nm koppel produceert. Dat is 44 kW (60 pk) en 50 Nm meer dan de 5.0 V8 Supercharged van de vorige generatie Range Rover Sport SVR. Daarmee accelereert de SV in 3,8 seconden1 van 0-100 km/h en is een topsnelheid van 290 km/h mogelijk. Ondanks zijn prestaties laat de Range Rover Sport SV een 15% lagere CO2-emissie noteren ten opzichte van zijn voorganger.

De verbeterde prestaties zijn ook te danken aan verschillende kenmerken die een gewichtsbesparing tot 76 kg opleveren, waaronder optionele 23-inch Carbon Fibre velgen: een primeur voor een productieauto. Daarnaast is de Range Rover Sport SV standaard uitgerust met een Carbon Fibre motorkap en als eerste Range Rover leverbaar met een Brembo Carbon Ceramic Matrix-remsysteem.

Dynamiek

Het 6D Dynamics schokdempersysteem van de Range Rover Sport SV is het eerste systeem dat onderling verbonden, hydraulische schokdempers combineert met in hoogte verstelbare luchtvering en pitch control. Dit semi-actieve systeem, dat conventionele stabilisatorstangen overbodig maakt, reduceert overhellen en inveren voor minimale bewegingen van de carrosserie tijdens intensief bochtenwerk en extreme acceleraties. Tegelijkertijd staat het volgens Land Rover garant voor extra gewichtsreductie, meer grip en verbeterd comfort.

De New Range Rover Sport SV heeft een 10 tot 25 mm lager onderstel dan de andere leden van de Range Rover Sport familie, terwijl het 6D Dynamics schokdempersysteem, afhankelijk van de gekozen rijmodus, naadloos samenwerkt met andere onderstel- en dempingsystemen. Intelligent All-Wheel Drive, All-Wheel Steering, Torque Vectoring by Braking, Configurable Dynamics en Active Locking Rear Differential zijn specifiek gekalibreerd voor de SV om een rijbeleving van sportwagenniveau te bieden, vooral met ingeschakelde SV-rijmodus.

De Range Rover Sport SV heeft ook speciaal ontwikkelde onderstelcomponenten, waaronder een nieuw subframe achter en nieuwe wieldraagarmen met herziene geometrie en stijfheid. Ook een nieuwe, elektronisch gestuurde tandheugel van de elektrische stuurbekrachtiging is standaard. Deze is uitgevoerd met de snelste overbrengingsverhouding van alle Range Rovers tot nu toe, voor extra wendbaarheid en feedback.

Een andere primeur voor een Range Rover zijn de 305 mm brede achterbanden die 20 mm breder zijn dan de voorbanden. De keuze van deze wielmaten met standaard gemonteerde Michelin Pilot Sport All Season 4-banden maakt een naar achteren gerichte, dynamische afstemming mogelijk die volledig ten goede komt aan de grip, stabiliteit en tractie. Daarbij zorgt ook de grotere rolstijfheid achter voor extra alerte stuurreacties.

Dankzij de combinatie van deze technologieën kan de Range Rover Sport SV een dwarsversnelling tot 1,1G op all-season banden weerstaan voor een dynamisch bochtgedrag. Dat is 22% meer dan bij de vorige generatie Range Rover Sport SVR op zomerbanden.

Geheel in lijn met zijn karakter is de New Range Rover Sport SV uitgerust met een speciaal ontwikkeld remsysteem met keuze uit stalen remschijven of optionele Carbon Ceramic Matrix-remmen. Laatstgenoemde wordt voor het eerst aangeboden op een Range Rover en staat garant voor remprestaties met een verbeterde weerstand tegen hoge temperaturen en fading, een langere levensduur en een reductie van het onafgeveerde gewicht met 34 kg ten opzichte van de verbeterde Dual-Cast stalen remschijven die standaard worden geleverd. Deze vermindering van de massa op alle hoeken van de auto resulteert in een responsiever gedrag, snellere acceleratie en verbeterde rijkwaliteiten.

Welke remtechnologie ook wordt gekozen, de unieke Brembo Octyma-remklauwen met acht zuigers zijn de grootste die ooit op een Range Rover zijn gemonteerd. Exclusief ontwikkeld voor de New Range Rover Sport SV en gestileerd als aanvulling op het minimalistische design van de Range Rover Sport SV maken de remklauwen gebruik van een unieke, kruisvormige zuigeropstelling om de remefficiency te maximaliseren. De remklauwen zijn tevens exclusief verkrijgbaar in de kleuren zwart en rood, met geel in combinatie met de Carbon Ceramic Matrix-remschijven.

Om het voertuiggewicht te verlagen, is de Range Rover Sport SV ook optioneel beschikbaar met lichte, 23-inch Carbon Fibre velgen die voor het eerst leverbaar zijn voor een productieauto. Deze optionele vijfspaaks velgen besparen bijna 9 kg per wiel, in totaal 35,6 kg vergeleken met conventionele 23-inch lichtmetalen velgen, wat eveneens bijdraagt aan de prestaties en rijkwaliteiten.

Bestuurders van de Range Rover Sport SV kunnen de verbeterde dynamische hardware intenser ervaren met een simpele druk op de nieuwe SV Mode-knop. Deze rijmodus gaat een stap verder dan de bestaande Dynamic-modus van de Range Rover Sport en zet de besturing, de achttraps automatische transmissie, de gaskleprespons, het uitlaatgeluid en het 6D Dynamics-dempingsysteem nog op scherp. In deze rijmodus wordt ook de rijhoogte 15 mm verlaagd en is de circuitgerichte TracDSC-stabiliteitscontrole te activeren dat extra dynamische vrijheid toelaat.

Vormgeving

De Range Rover Sport SV wordt gekenmerkt door een prestatiegericht design met exclusieve verbeteringen voor de luchtgeleiding aan de voorzijde, opnieuw gestileerde onderzijde van de flanken en vier uitlaatpijpen met Carbon Fibre uiteinden van het actieve uitlaatsysteem. Carbon Fibre details voor het Range Rover woordmerk, de lamellen van de voorbumper, de omlijsting van de grille, motorkaplouvres en side vents zijn te combineren met een middendeel van de motorkap3 waarbij het Carbon Fibre zichtbaar is.

In het interieur in cockpitstijl zijn exclusieve SV Performance-stoelen gemonteerd met verbeterde ondersteuning, geïntegreerde hoofdsteunen, achterzijde van de rugleuning in Satin Carbon Fibre en verlichte SV-logo's op de rugleuningen. Er is ook een nieuw Ultrafabrics PU-interieur beschikbaar met lichtgewicht '3D Knit to form' stof. Verder zien we doorzichtige schakelpaddels met randverlichting achter het stuurwiel met meer uitgesproken duimgrepen, terwijl bedienings-elementen en afwerking van de transmissiekeuzehendel in Satin Black Ceramic een cool-to-touch gevoel biedt.

Audio

Om het gevoel van verbondenheid met de Range Rover Sport SV extra te versterken, introduceert het merk de Body and Soul Seat (BASS). Het gaat hier om audio waarmee bestuurder en voorpassagier het geluid kunnen voelen. De Range Rover Sport SV is het eerste productiemodel met een audiosysteem waarin SUBPAC vibrotactiele technologie is geïntegreerd.

Met de integratie van AI-optimaliserende software van SUBPAC en versterkers en transducers die zijn uitgelijnd met de rugleuningen van de voorstoelen, wordt media geanalyseerd door BASS en HiFi-audiovibraties gegenereerd voor een meeslepende audiobeleving in de auto. Dit systeem werkt in combinatie met het 1.430 watt Meridian Signature Sound-audiosysteem met 29 luidsprekers en subwoofer.

Naast een onderdompeling in muziek kunnen de Body and Soul Seat Wellness-programma's het welzijn van de inzittenden voorin helpen verbeteren door de hartslagvariabiliteit (HRV) te beïnvloeden, ofwel de variatie in tijd tussen elke hartslag. Hoge HRV wijst op lagere stressniveaus en ontspanning. Zes speciaal ontwikkelde tracks (Poise, Soothe, Serene, Cool, Tonic en Glow die zijn ontworpen in samenwerking met het National Transport Design Centre van de Universiteit van Coventry en de School of Media and Performing Arts) kunnen de HRV van passagiers beïnvloeden en helpen om angst te verminderen of de cognitieve reactie te verbeteren, zoals studies van Land Rover hebben aangetoond.

Aanpassingen voor gehele Range Rover Sport familie

Behalve de introductie van de Range Rover Sport SV heeft ook de rest van de Range Rover Sport familie een reeks aanpassingen ondergaan. Zo zijn nieuwe plug-in electric hybrids met een grotere elektrische actieradius en de nieuwste versie van het Pivi Pro4 infotainmentsysteem geïntroduceerd.

De vernieuwde plug-in electric hybrid aandrijflijn in de nieuwe P550e, ter vervanging van de P510e, combineert prestaties en efficiency met een elektrisch bereik tot 121 kilometer. Daarbij is het theoretische brandstofverbruik vastgesteld vanaf 0,6 l/100 km met een bijbehorende CO2-emissie vanaf 15 g/km. Ook nieuw is de P460e als vervanger van de P440e met een EV-bereik tot 123 kilometer en dezelfde verbruiks- en emissiecijfers als de P550e.

De nieuwe P460e en P550e plug-in electric hybrids met een nieuwe transmissieconfiguratie voegen zich bij het motorenprogramma van de Range Rover Sport. Deze versies met een 3.0 liter zescilinder Ingenium benzinemotor leveren vermogens van respectievelijk 338 kW (460 pk) en 404 kW (550 pk) en een maximumkoppel van 660 en 800 Nm.

De verbeterde elektromotor en transmissie maken de plug-in electric hybrids responsiever, waardoor minder tijd nodig is om volledig elektrisch de 100 km/h te bereiken. Door tegelijkertijd gebruik te maken van beide krachtbronnen accelereert de P550e van 0-100 km/h in 4,9 seconden, tegenover 5,4 seconden voorheen. Voor de P440 zijn deze waarden 5,6 seconden, tegenover 5,8 seconden voorheen.

Nieuwe zijbalken met schuifregelaars voor de volume- en klimaatregeling zorgen voor de bediening van de belangrijkste functies, ongeacht het menuscherm dat wordt weergegeven. Circa 80% van alle taken kan volgens Land Rover binnen twee tikken op het startscherm worden uitgevoerd. Haptische feedback zorgt daarbij voor een extra gevoel van communicatie met de gebruiker.

Geïntegreerde Amazon Alexa voice AI6 en Land Rover spraakbesturingssystemen helpen bestuurders hun ogen op de weg te houden terwijl functies worden aangestuurd. Software Over The Air-functionaliteit houdt de Range Rover Sport up-to-date met de nieuwste software.

Verder is de nieuwe Country Road Assist-technologie voor het eerst aanwezig op de Range Rover Sport om het inzittendencomfort te verbeteren tijdens het gebruik van de Adaptive Cruise Control. Dit systeem gebruikt navigatiegegevens om automatisch de ingestelde snelheid aan te passen, rekening houdend met bochten en wijzigingen in de snelheidslimiet op de route.

De verbeterde Range Rover Sport is nu te bestellen vanaf € 106.273.