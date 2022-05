Range Rover Sport maakt debuut

Het pure en design van de Range Rover Sport tekent zich ook af in het volledig nieuwe interieur. De kenmerkende Range Rover Command Driving Position is uitgevoerd in cockpitstijl en gecombineerd met eigentijdse comfort- en assistentietechnologieën.

Het nieuwe Stormer Handling Pack claimt de ultieme combinatie van ondersteltechnologieën voor de meest dynamische en wendbare rijeigenschappen. Dit omvat Dynamic Response Pro, All-Wheel Steering, een Electronic Active Differential met Torque Vectoring by Braking en instelbare programma's. Dynamic Response Pro is een 48-volt elektronisch gestuurd stabilisatiesysteem dat zowel op de voor- als op de achteras tot 1.400 Nm stabilisatorkoppel kan uitoefenen. All-Wheel Steering zorgt voor dynamiek en wendbaarheid bij lage snelheid en stabiliteit bij hoge snelheid.

De Dynamic Air Suspension, standaard op de Range Rover Sport, is voor het eerst uitgevoerd met luchtvering met instelbaar volume. Het systeem verbetert de werking van het onderstel door de druk binnen de luchtkamers aan te passen. Voor een optimale respons evalueert het systeem het wegdek voor de auto met behulp van eHorizon-navigatiedata, om de luchtvering zo preventief voor te bereiden op bochten.

Bij de Range Rover Sport debuteert Adaptive Offroad Cruise Control, dat de bestuurder helpt bij het navigeren over lastig terrein. Het systeem zorgt voor een gelijkmatige voortgang over de ondergrond. Er zijn vier comfortinstellingen, op basis waarvan het systeem de snelheid op eigen wijze aanpast. De bestuurder hoeft zich voornamelijk nog te concentreren op het sturen.

Het Cabin Air Purification Pro-systeem zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit in het interieur altijd optimaal is, wat bijdraagt aan zowel het welzijn als de alertheid van de bestuurder. Daarnaast zijn verschillende Meridian-audiosystemen beschikbaar. Daarvan is het Meridian Signature Sound audiosysteem het meest geavanceerde en krachtigste audiosysteem tot nu toe voor de Range Rover Sport. Tot 29 speakers, waaronder vier in de hoofdsteunen, zorgen voor persoonlijke geluidszones voor vier inzittenden. Een nieuwe generatie Active Noise Cancellation speelt hierbij een rol.

Het Pivi Pro-infotainment wordt bediend via een 'zwevend' 13,1-inch touchscreen met hoge resolutie en haptische feedback. Het scherm is centraal in het moderne dashboard geïntegreerd. Bij de bediening van navigatie, media en voertuiginstellingen leert het systeem van de gewoonten en voorkeuren van de bestuurder. Daarop past het systeem op intelligente wijze de gebruikersbeleving aan, als een intuïtieve persoonlijke assistent. De Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) van Land Rover vormt de basis voor connectiviteit, inclusief Software Over The Air (SOTA). Deze technologie maakt het mogelijk om voor 63 elektronische modules op afstand updates door te voeren.

Amazon Alexa zorgt voor enig gemak doordat verschillende instellingen en functies met natuurlijke spraakcommando's kunnen worden bediend. Alexa is geïntegreerd in Pivi Pro en werkt samen met Alexa-apparaten thuis, via de Land Rover smartphone-app en Remote Skills. Zodra het in Nederland voor de New Range Rover Sport beschikbaar komt, kan het worden geactiveerd via een SOTA-update.

De Range Rover Sport wordt uitsluitend geproduceerd in de Solihull Manufacturing Facility in het Verenigd Koninkrijk. Dat is de historische thuisbasis voor Range Rover-productie en ook de locatie waar de New Range Rover wordt geproduceerd.