Range Rover kondigt GT aan

Het dashboard is gehuld in een hoogwaardig geweven textiel dat vloeiend doorloopt in het interieur. Het materiaal is tactiel en architecturaal vormgegeven en zo ontworpen dat de luidsprekers er volledig onzichtbaar achter verdwijnen. Elk element is doordacht om een oase van rust te creëren: minder visuele en akoestische ruis, en natuurlijke, spraakgestuurde toegang tot meer voertuigfuncties dan voorheen.

De Range Rover GT wordt de eerste volledig elektrische Range Rover op het nieuwe EMA-platform en wordt, samen met ICE- en hybride modellen, gebouwd in Halewood, VK. De Range Rover GT komt eerst beschikbaar als volledig elektrisch voertuig (BEV), met de flexibiliteit om later in de levenscyclus ook een volledige hybride elektrische (HEV) optie aan toekomstige modellen toe te voegen.

Prototypes ondergaan momenteel hun laatste testritten op de weg. Dit gebeurd volledig gehuld in een op maat ontworpen camouflagewrap, gecreëerd door Range Rover's interne creative teams. Het goudkleurige, vloeiende patroon is geïnspireerd op de topografische lijnen van het landschap rondom Gaydon, de thuisbasis waar de designers en engineers van Range Rover de auto hebben ontwikkeld. Het ontwerp weerspiegelt niet alleen de sensatie van reizen en het ultieme grand touring-karakter, maar hint met zijn digitale esthetiek ook naar de toekomst.

Meer details over de nieuwe Range Rover GT volgen later dit jaar.