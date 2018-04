Land Rover

Land Rover viert 70ste verjaardag

10 april 2018 | Hoog in de Franse Alpen, in de dikke sneeuwlaag, is een reusachtig profiel van een Land Rover Defender gemaakt, ter aankondiging van 'World Land Rover Day' op 30 april 2018. Deze bijzondere dag vindt plaats om de zeventigste verjaardag van het iconische merk Land Rover te vieren. Het originele model, dat later werd omgedoopt in Defender, werd in 1948 op de Nederlandse AutoRAI voor het eerst aan het publiek getoond.