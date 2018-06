Land Rover

Jaguar Land Rover ontwikkelt autonome SUV's voor off-road rijden in kader van project CORTEX

30 mei 2018 | Met het project CORTEX zoeken zelfrijdende SUV's het terrein op. Het project heeft tot doel auto's te voorzien van de capaciteiten die nodig zijn om onder alle weersomstandigheden, in modder, regen, sneeuw, ijs en mist autonoom off-road te rijden. Onderdeel van het project is de ontwikkeling van 5D-technologie, die informatie van geluid, beeld, radar en lichtdetectie en afstandmetingen (LiDAR) in realtime combineert. Toegang tot deze gegevens zorgt ervoor dat de auto 'zich beter bewust is' van de omgeving. Dankzij machine-learning gedraagt de autonome auto zich steeds verfijnder, zodat die onder alle weersomstandigheden en in elk terrein optimaal functioneert.