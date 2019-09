Land Rover onthult nieuwe Defender

10 september 2019 | Land Rover onthult de nieuwe Defender. Het karakteristieke uiterlijk van de iconische Defender is vertaald naar een modern ontwerp dat robuust oogt, maar tegelijkertijd rijplezier uitstraalt. Dankzij vier Accessory Packs en een uitgebreid assortiment individuele accessoires kunnen klanten de New Defender volledig personaliseren.

Land Rover vertaalde de karakteristieke designkenmerken van de iconische Defender naar de eenentwintigste eeuw. De krachtige uitstraling en de typische glaspanelen in het dak dragen bij aan het moderne uiterlijk van de New Defender. Daarentegen grijpen de korte overhang, Alpine-ruiten, zijwaarts opende achterdeur en het separaat gemonteerde reservewiel terug op het verleden. Zij maken de New Defender direct herkenbaar als een echte Land Rover.

Het nuchtere karakter van de originele Defender is terug te zien in het moderne interieur waarin structurele elementen en verstevigingen zichtbaar zijn. Innovatieve technologieën zoals de transmissiebediening op het dashboard maken het mogelijk om tussen de twee voorstoelen een extra 'Jump Seat' te plaatsen, net zoals in de oorspronkelijke Land Rover Series.

De New Defender 110 is verkrijgbaar met vijf, zes of 5+2 zitplaatsen. De bagageruimte achter de tweede zitrij bedraagt 1.075 liter en is uit te breiden tot 2.380 liter. Rails op de bagagevloer zorgen ervoor dat losliggende bagage op zijn plek blijft. Op de bagagerails is een afsluitbare Security Box te plaatsen die bagage tijdens het terreinrijden beschermt. Het maximaal laadgewicht bedraagt 900 kilogram (New Defender 110 P400). De New Defender 90 biedt plaats aan maximaal zes inzittenden.

De praktische kwaliteiten worden extra benadrukt door de duurzame rubberen vloermatten die na een avontuurlijke reis eenvoudig te reinigen zijn. Het optionele stoffen vouwdak biedt de inzittenden op de eerste en tweede zitrij het ultieme safarigevoel.

De New Defender 90 wordt ook leverbaar als robuuste 90 Commercial. De Commercial combineert terreinkwaliteiten met de praktische ruimte van een bedrijfsauto. De 90 Commercial voldoet aan de ombouw- en inrichtingseisen voor bestelauto's. De New Defender 90 Commercial is verkrijgbaar vanaf € 46.730,-, (Belastingplan 2019).

Het nieuwe D7x-platform is voor 95 procent nieuw ontworpen en bestaat uit een lichtgewicht aluminium monocoqueconstructie. Het platform is drie keer stijver dan een traditioneel ladderchassis. Het rigide platform draagt bij aan een maximum daklast van 168 kilogram (statisch 300 kilogram), een laadvermogen van 900 kilogram en een maximum geremd trekvermogen van 3.720 kilogram.

Het platform vormt bovendien de basis voor onafhankelijke (hydraulische) ophanging en de nieuwste geëlektrificeerde aandrijflijnen. In het geval van Adaptive Dynamics met Electronic Air Suspension controleren de sensoren in de nieuwe adaptieve dempers 500 keer per seconde de carrosseriebewegingen. Ze reageren direct om optimale controle en rijcomfort te garanderen. Verder dragen de adaptieve dempers bij aan de terreinkwaliteiten van de New Defender.

De New Defender is standaard voorzien van permanente vierwielaandrijving, een tussenbak met twee versnellingen, een centraal differentieel en optioneel een Active Locking Rear Differential. In de originele Defender moest de bestuurder manueel de differentiëlen vergrendelen. In de New Defender kan de bestuurder Centre Slip Limited of Rear Slip Limited activeren. Verder is er de keuze uit drie programma's om de gasrespons, transmissieverhoudingen, besturing en tractiecontrole aan te passen.

Met Configurable Terrain Response 2 kunnen ervaren terreinrijders het onderstel van de New Defender volledig op de ondergrond afstemmen. Voor onervaren terreinrijders detecteert de rijassistentietechnologie zelf de ondergrond om vervolgens via de intelligente Auto Function de aandrijflijn daarop aan te passen. Het is de eerste keer dat een Land Rover met Configurable Terrain Response 2 uitgerust is.

De New Land Rover Defender heeft een bodemvrijheid van 291 mm, een aanrijhoek van 38 graden, hellingshoek van 28 graden en een afrijhoek van 40 graden. De maximale doorwaterdiepte bedraagt 900 mm. Dankzij een nieuwe doorwaterfunctie in Configurable Terrain Response 2 kan de bestuurder wateren doorkruisen.

In het terrein helpt de ClearSight Ground View-technologie om het gebied te tonen dat normaliter verborgen blijft door de motorkap. De bestuurder kan de omgeving analyseren en het meer uitdagende terrein te overmeesteren. De New Defender is eveneens voorzien van ClearSight Rear View technologie. Met één druk op de knop verandert de binnenspiegel in een videoscherm. De New Defender aan de achterzijde voorzien van een 1,7-megapixel breedbeeldcamera (50 graden breed) waarvan de heldere beelden bij volle belading en in het donker het beeld van de binnenspiegel vervangen.

Verder is de New Defender optioneel uit te rusten met een Drive Pack dat bestaat uit: Adaptive Cruise Control, een Rear Pre-Collision Monitor, Blind Spot Assist, Rear Traffic Monitor en Clear Exit Monitor. De uitgebreide veiligheidsuitrusting omvat verder: Emergency Braking, Lane Keeping Assist, Traffic Sign Recognition, Cruise Control, Driver Condition Monitor en parkeersensoren rondom.

De New Defender is de eerste Land Rover die voorzien is van de nieuwste generatie remtechnologie met een grotere remkracht dan de conventionele remsystemen, wat de veiligheid en het rijgedrag verbetert. Het remsysteem komt goed tot zijn recht tijdens terreinrijden op lage snelheden. Met behulp van tractiecontrole en Autonomous Emergency Braking kan een wiel binnen 150 milliseconden vastgezet worden. Bij een conventioneel remsysteem duurt dat 300 milliseconden.

De New Land Rover Defender is verkrijgbaar met verschillende benzine- en dieselmotoren. Het gamma benzinemotoren bestaat bij de introductie uit de viercilinder P300 met 220 kW (300 pk) en de zescilinder P400 met 294 kW (400 pk). De P300 is voorzien van twin-scroll turbotechnologie. De P300 sprint van 0 naar 100 km/u in 8,1 seconden. De CO2-uitstoot bedraagt 227 g/km (NEDC equivalent).

De P400 heeft een gloednieuwe zes-in-lijn Ingenium-benzinemotor voorzien van twin-scroll turbotechnologie, een geavanceerde 48-volt elektrische supercharger, geïntegreerde startmotor en een 48-volt lithium-ion accupakket. Deze technologieën resulteren in een vermogen van 294 kW (400 pk) en 550 Nm aan koppel. De acceleratie van 0 naar 100 km/u duurt 6,1 seconden. Het brandstofverbruik bedraagt 220 gr/km (NEDC equivalent). Beide motoren zijn gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF en een tussenbak met twee versnellingen.

Verder biedt Land Rover de keuze uit twee viercilinder dieselmotoren: de D200 met 147 kW (200 pk) en de sterkere D240 met 176 kW (240 pk). Beide Ingenium-dieselmotoren zijn voorzien van twin-turbotechnologie en produceren 420 Nm koppel. De D200 accelereert van 0 naar 100 km/u in 10,3 seconden en de D240 in 9,1 seconden. Beide dieselmotoren hebben een verbruik van 7,6 l/100 km en stoten 199 g/km CO2 uit (NEDC equivalent). Land Rover breidt het motorenaanbod in 2021 uit met een plug-in hybride: de P400e PHEV.

De New Defender is de eerste Land Rover die voorzien is van het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem met 10-inch touchscreen. Via Bluetooth zijn twee smartphones tegelijkertijd te koppelen. Het opladen van de smartphone is extra makkelijk dankzij de geïntegreerde inductielader. Het Pivi Pro-infotainmentsysteem is voorbereid op Apple CarPlay en Android Auto. Het nieuwe navigatiesysteem maakt gebruik van zelflerende algoritmes om de optimale route te bepalen. Het navigatiesysteem herkent zelfs of de bestuurder in een bekende omgeving rijdt, om vervolgens automatisch de gesproken aanwijzingen te dempen. Via het 12,3-inch digitale instrumentenpaneel en nieuwe head-up display volgt de bestuurder naadloos de gekozen route. Het centrale touchscreen blijft vrij om andere applicaties te bedienen.

De navigatie blijft altijd up-to-date dankzij de Software-Over-The-Air (SOTA) updates. Dankzij het geïntegreerde 5G-netwerk is de New Defender in staat om zelfstandig updates te downloaden en installeren. Er zijn veertien individuele modules in staat om updates te ontvangen. Ongeacht of de auto op de oprit staat of zich op een afgelegen locatie bevindt. De New Defender blijft zichzelf, zonder vertraging of tussenkomst van de Land Rover dealer, continu verbeteren.

Voor optimale connectiviteit is de New Defender uit te rusten met het Online Pack. Dit optiepakket biedt ongelimiteerde mobiele data voor bijvoorbeeld het streamen van muziek. De kwaliteit van het infotainmentsyteem wordt versterkt via het Meridian-audiosysteem met zes speakers (180 Watt). Optioneel is er een Meridian-audiosysteem met tien speakers (400 Watt) of veertien speakers (700 Watt).

Via de Wi-Fi aan boord hebben alle inzittenden ongelimiteerd toegang tot het internet. Via drie 12V-stekkers, twee USB-poorten op de eerste zitrij, twee USB-poorten op de tweede zitrij en (wanneer aanwezig) twee USB-poorten op de derde zitrij blijft mobiele apparatuur altijd opgeladen. Optioneel is de New Defender verkrijgbaar met een volwaardige 230V-stekker in de bagageruimte.

Voor optimale toegankelijkheid is de New Defender uit te rusten met de tweede generatie Activity Key. Deze intelligente en waterdichte armband beschikt nu over een LCD-touchscreen. De gebruiker is in staat om via de Activity Key de New Defender te ontgrendelen, vergrendelen of te starten.

Het modellengamma van de New Defender bestaat uit de New Defender, S, SE, HSE, First Edition en luxe New Defender X-uitvoeringen. Klanten kunnen de New Defender met vier Accessory Packs personaliseren: Explorer Pack, Adventure Pack, Country Pack en Urban Pack. De gelimiteerde New Defender First Edition is voorzien van unieke opties en alleen in het eerste productiejaar leverbaar.

Het Explorer Pack laat de terreinkwaliteiten van de New Defender beter tot zijn recht komen. Het accessoirepakket bestaat uit een snorkel, lichtgewicht Expedition Roof Rack (26 kilogram) en de zijwaarts gemonteerde Gear Carrier. Het Explorer Pack bevat eveneens vier spatlappen, wielkastprotectie en een cover voor het reservewiel. De matzwart bestickerde motorkap met '90'- of '110'-beeldmerk versterkt de stoere uitstraling van de New Defender. Het Explorer Pack is uit te breiden met gefixeerde treeplanken en een uitklapbare dakladder. Het Front Expedition Protection System voegt hier nog carterbescherming en een 'A-frame' beschermbeugel met afgeronde hoeken aan toe. De beschermbeugel verbetert de aanrijhoek van de New Defender.

Het Adventure Pack is bedoeld voor de avontuurlijke reiziger. Het accessoirespakket bevat een draagbaar afspoelsysteem met 6,5-liter groot waterreservoir, een luchtcompressor in de bagageruimte en een bagagerek aan de buitenzijde van de New Defender. De carrosserie wordt beschermd door vier spatlappen, een cover voor het reservewiel en een beschermlijst op de achterbumper. Die moet voorkomen dat de achterbumper beschadigt tijdens het in- en uitladen van bagage. Een uitneembare rugzak met een inhoud van 20 liter maakt het Adventure Pack compleet.

Het Country Pack bestaat uit robuuste wielkastprotectie, een beschermlijst voor de achterbumper en vier spatlappen. Het draagbare afspoelsysteem en een bagagerek tot aan het plafond maken het pakket compleet.

Het Urban Pack bestaat uit een beschermlijst voor de achterbumper, cover voor het reservewiel, een beschermplaat onder de voorbumper en aluminium pedalen in het interieur.

De vier optiepakketten zijn uit te breiden met een reeks aan sidebars en (optioneel automatisch inklapbare) instaplijsten. Het interieur kan beschermd worden met diverse rubberen vloermatten die eenvoudig te reinigen zijn. Alle opties van de vier accessoirespakketten, waaronder de innovatieve Gear Carrier, zijn los verkrijgbaar. Het 24 liter grote afsluitbare opbergvak kan 17 kilogram dragen en is ideaal voor modderige laarzen of een nat wetsuit. De Gear Carrier is aerodynamisch vormgegeven en bestand tegen de extreemste weeromstandigheden.

De maximale daklast van 168 kilogram maakt de New Defender geschikt voor het vervoeren van bagage op het dak. Een breed scala aan Aqua Sport Carriers, Roof Rails en Roof Racks is als accessoire verkrijgbaar. Via de uitklapbare dakladder is de bagage te bereiken. Stilstaand bedraagt de daklast 300 kilogram. Dat maakt de New Defender geschikt voor een Rooftop Tent die met één handbeweging uit te vouwen is.

De New Defender is uit te rusten met 18-, 19-, 20- of 22-inch wielen. De keuze varieert van 18-inch Gloss White stalen wielen tot aan 22-inch Gloss Black vijfspaaks lichtmetalen wielen. Optionele terreinbanden zorgen voor optimale grip in ruig terrein.

Behalve de Accessory Packs is de New Defender ook met een breed scala individuele accessoires leverbaar. Nog niet eerder zijn er zoveel accessoires voor een nieuwe Land Rover uitgebracht. Van een op afstand bedienbare lier, een daktent en een waterafstotend stoffen dak tot aan conventionele trekhaken en imperials.

De New Defender staat in het eerste kwartaal van 2020 in de showroom. De New Defender 90 is verkrijgbaar vanaf € 94.300,- en de New Defender 110 vanaf € 101.300-.