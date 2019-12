Land Rover koopt Bowler

19 december 2019 | Jaguar Land Rover maakt de overname van Bowler bekend. De Britse specialist in het produceren van all-terrain performance-auto's, high-performance componenten en rally-voertuigen wordt toegevoegd aan het portfolio van Special Vehicle Operations (SVO) van Jaguar Land Rover, naast de reeds bestaande divisies SV, Vehicle Personalisation en Classic.

Bowler, opgericht in 1985 en gevestigd in Derbyshire, boekte vele successen in internationale rally-evenementen. De expertise die Bowler heeft opgedaan op het gebied van all-terrain voertuigdynamiek, productietechnieken voor kleinschalige oplages en het fabriceren van extreem duurzame componenten, is uniek en zeer gewild.

Direct na de oprichting ontwikkelde Bowler een bijzonder sterke relatie met Land Rover. In 2012 resulteerde die samenwerking in een merkpartnerschap, dat vervolgens resulteerde in de oprichting van de populaire Defender Challenge by Bowler-rallyserie tussen 2014 en 2016. Oprichter Drew Bowler overleed in 2016, maar zijn nalatenschap leeft voort in het team in Derbyshire waar Bowler voorlopig gevestigd blijft.

Een korte geschiedenis van Bowler