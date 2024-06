Land Rover introduceert Defender Works V8 DAKTARI Edition

De Classic Defender Works V8 DAKTARI Edition is uitgevoerd in de carrosseriekleur Dark Grey met het dak in Alpine White. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste laktechnologie. De door de Series II geïnspireerde styling wordt verfijnd met bijpassende, stalen velgen in carrosseriekleur, bumpers en portiergrepen in de kleur Silver, unieke grafische elementen en een DAKTARI-badge op de achterklep. Het interieur is volledig bekleed in leder in de kleur Caraway. De authentieke sfeer in het interieur wordt versterkt door het Classic Infotainment System met moderne functies waaronder navigatie, DAB-radio en Bluetooth, maar dan met een klassieke uitstraling.

De DAKTARI Edition biedt dezelfde technische specificaties als de Classic Defender Works V8. De atmosferische 5.0 liter V8-motor met een vermogen van 297 kW (405 pk) en een koppel van 515 Nm is gekoppeld aan een achttraps ZF-automatische transmissie. Elk exemplaar is door Land Rover Classic zorgvuldig gerestaureerd, opnieuw ontworpen en opgewaardeerd, waarbij gebruik is gemaakt van een donorauto uit 2012 tot 2016. Daarnaast wordt de rijbeleving versterkt door de uniek afgestemde Eibach-wielophanging met aangepaste veerconstante, schokdempers, stabilisatoren en stuurarmen, terwijl het Alcon-remsysteem garant staat voor de veiligheid.

De productie van de exclusieve Classic Defender Works V8 DAKTARI Edition is gelimiteerd tot tien exemplaren. De speciale editie is exclusief op aanvraag leverbaar in de carrosserievarianten 90 en 110. De richtprijs bedraagt GBP 210.400 voor de 90 Station Wagon en GBP 235.900 voor de 110 Station Wagon. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, invoerrechten, BPM, BTW, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.