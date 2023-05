Land Rover Defender als Works V8 Islay Edition

De Classic Defender Works V8 Islay Edition is geïnspireerd door de Land Rover Series IIa van Spencer Wilks, nu onderdeel van de Land Rover Classic-collectie, en het eiland in de Hebriden waar hij vakantie hield.

Het landgoed van Wilks op Islay, Laggan, werd gebruikt om vroege prototypes te testen. In 1947, terwijl hij met zijn sterk gemodificeerde Rover door het ruige landschap reed, merkte de jachtopziener van het landgoed op dat het een 'Land Rover' moest zijn. Zo is de naam ontstaan.

De Islay Edition heeft dezelfde technische specificaties als de Classic Defender Works V8. De 5.0 liter V8 met een vermogen van 297 kW/405 pk is gekoppeld aan een achttraps ZF-automatische transmissie. Elke auto is volledig gerestaureerd, opnieuw ontworpen en geüpgraded, waarbij gebruik is gemaakt van donorauto's uit de periode 2012 tot 2016.

De productie van de Works V8 Islay Edition is gelimiteerd tot dertig exemplaren, allemaal Station Wagons. Zeventien stuks worden gebouwd in de carrosserievariant 90 met korte wielbasis en dertien als 110 met zeven zitplaatsen.

Tijdloos exterieur

De Classic Defender Works V8 Islay Edition is uitgevoerd in Heritage Grey, gebaseerd op de kleur Mid Grey van Wilks' originele auto, met een dak en robuuste stalen wielen in contrastkleur Limestone. De wielkasten zijn dan weer afgewerkt in Heritage Grey om de uitstraling van het exterieurontwerp te completeren.

De traditionele Land Rover badges zijn afgewerkt in carrosseriekleur en er is een klassieke grille, bekend van de laatste productie-uitvoering van de Defender, de Heritage Limited Edition. De traditionele badges zijn als opdruk ook terug te vinden op de achterste spatlappen.

Uniek voor de Works V8 Islay Edition is een transfer op de flanken met het opschrift 'GXC 639C'. Dat was het kenteken van de Series IIa van Wilks en vormt een subtiele knipoog naar de auto die de inspiratie vormde voor deze thematische versie van de ultieme, klassieke Defender.

Net als eerdere edities van de Defender Works V8 is de Islay Edition voorzien van moderne verbeteringen, waaronder LED-koplampen voor beter zicht. Ook onderhuids zijn talloze verbeteringen doorgevoerd voor de rijeigenschappen op de weg, waaronder een krachtiger remsysteem en verbeterde wielophanging.

Authentiek interieur

Land Rover Windsor leder in Ebony is gebruikt voor stoelbekleding, zijbekleding, portierpanelen, hemelbekleding en dashboard. Accentlijsten in carrosseriekleur Heritage Grey omringen de middenconsole, de keuzehendel van de transmissie en het Classic Infotainment System. Laatstgenoemde biedt moderne functies zoals navigatie, DAB-tuner en Bluetooth, maar dan geïntegreerd in een systeem met klassieke uitstraling.

Naast de keuzehendel van de transmissie bevindt zich een plaquette die het verhaal vertelt van het ontstaan van de naam Land Rover. Destijds riep Ian Duncan, de jachtopziener van het landgoed Laggan op Islay, naar verluidt tegen Wilks, die op dat moment een zeer gemodificeerde Rover, later de Series I, aan het testen was op het landgoed, dat die auto wel de nieuwe 'Land' Rover moest zijn. Als aanvulling daarop is de historische badge van Land Rover als reliëf aangebracht op het stuurwiel en de hoofdsteunen van de stoelen. Ongebruikelijk voor een Classic Defender is dat de voetenruimtes zijn bekleed met tapijt voor een vleugje luxe.

De verwijzingen naar het eiland Islay zijn verweven in doordachte details verspreid over het interieur. Het schouderdeel van de stoelen, secties van de portierpanelen, de middenarmsteun tussen de voorstoelen en een verborgen detail achter de zonnekleppen zijn allemaal afgewerkt in een speciaal geselecteerde tweedstof, vervaardigd door de Islay Woollen Mill. Daarmee ontstaat een unieke verbinding tussen de locatie en de betekenis van Islay in de historie van de Defender.

Het patroon van het tweed heeft een aardse basiskleur die het lokale landschap weerspiegelt. Land Rover Classic koos voor kleuren die symbolisch zijn voor het eiland, waarbij blauw staat voor de zee en de lucht bij Islay, paars verwijst naar de plaatselijke heide en subtiel geel symbool staat voor het veenachtige graslandschap. De speciale stof is ook gebruikt voor een uniek zakje in het bergvak tussen de voorstoelen, waarin kleinere items zoals een smartphone kunnen worden opgeborgen.

Het bergvak heeft nog een ander uniek detail dat de band met Islay verder versterkt. Een uitneembaar bakje, compleet met lederen greepjes, is deels gemaakt van hout van whiskyvaten afkomstig uit de lokale Kilchoman-distilleerderij.

Elk bakje heeft een unieke, houten schijf met een doorsnede van 110 mm die het uiteinde van een whiskyvat symboliseert. Deze is gemaakt van een specifiek stuk hout met authentiek gestencilde letters, wat betekent dat iedere auto uniek is. De schijf is ingelegd in het bakje dat verder is afgewerkt met American Walnut houtfineer, als aanvulling op het eikenhout van het whiskyvat. Prachtige zwaluwstaartverbindingen zorgen voor een verfijnde afwerking. De speciaal gecreëerde omlijsting presenteert de distilleerderij en de Woollen Mill in hetzelfde gestencilde lettertypeals van een whiskyvat, en toont de officiële jubileumbadge van het 75-jarig bestaan van Land Rover. De basis van elke bekerhouder is ook gemaakt van het whiskyvatenhout.

Kilchoman heeft een familieband met Spencer Wilks: de distilleerderij werd in 2005 opgericht door diens kleindochter Kathy Wilks, samen met haar man Anthony. Daarmee ontstaat een authentieke link tussen het erfgoed van de originele auto, zijn naam, het eiland en de unieke kenmerken die terug zijn te vinden in de Classic Defender Works V8 Islay Edition. De Kilchoman-distilleerderij produceert ook een '639'-whisky in beperkte oplage, ter ere van de Defender Islay. Iedere klant krijgt een fles aangeboden die bijdraagt aan de verzamelwaarde van de auto.

Details van eikenhoutfineer zijn ook te vinden in de bagageruimtevloer. Dit prachtig afgewerkte en unieke kenmerk voldoet aan dezelfde strenge kwaliteits- en technische eisen als die van de nieuwste Range Rover productiemodellen. Het klokje in het midden van het dashboard toont eveneens de houtnerf van de andere elementen.

Technische specificaties

De Classic Defender Works V8 Islay Edition heeft dezelfde technische basis als de Classic Defender Works V8. Elk exemplaar is een zorgvuldig gerestaureerde en herbouwde, klassieke Defender die vakkundig is geselecteerd door de specialisten van Land Rover Classic.

Donorauto's dateren uit de periode van 2012 tot 2016. Land Rover Classic installeert een nieuwe aandrijflijn die bestaat uit de moderne, atmosferische 5.0 liter V8 die is gekoppeld aan een achttraps automatische transmissie van ZF.

De Islay Edition accelereert van 0 naar 96,5 km/h (60 mph) in 5,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 171 km/h. Ieder exemplaar is speciaal geselecteerd en opnieuw ontwikkeld. De Defender Suspension Upgrade Kit claimt meer comfort en dynamiek op de weg en bestaat uit een uniek afgestemde wielophanging met aangepaste veerconstante en schokdempers. De Handling Upgrade Kit, met verbeterde Works V8-remschijven, remblokken en remklauwen, is ook inbegrepen voor een verbeterde remkracht.

De Defender Islay Edition heeft een prijs vanaf £ 230.000 voor de 90 en vanaf £ 245.000 voor de 110. De Nederlandse prijs is beschikbaar op aanvraag.