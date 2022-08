Land Rover onthult Defender Works V8 Trophy II

Al zeven decennia betreden Land Rovers paden die voorheen ontoegankelijk waren. Daarom is iedere Classic Defender Works V8 Trophy II voorzien van een uniek camouflagepatroon met 23 locaties waar de legendarische 4x4 de afgelopen 70 jaar zijn bandensporen heeft achtergelaten. Denk bijvoorbeeld aan de locaties van de Camel Trophy, The First Overland en de G4 Challenge. In het ontwerp is ook een aantal kenmerkende Land Rover silhouetten verborgen die eigenaren kunnen ontdekken.

De unieke, gecamoufleerde Classic Defender Works V8 Trophy II is gebaseerd op de Defender van modeljaar 2012 tot 2016. Deze worden exclusief door het toegewijde team van Land Rover Classic gestript en weer met de hand opgebouwd volgens nauwkeurige normen en verbeterde specificaties.

De Classic Defender Works V8 Trophy II wordt aangedreven door de 5.0-liter V8 benzinemotor met 297 kW (405 pk) en 515 Nm koppel, die voor deze limited edition is gekoppeld aan een achttraps ZF-automaat. Tevens wordt ieder exemplaar voorzien van een sterkere wielophanging, verbeteringen aan de besturing en een krachtiger remsysteem. De Classic Defender Works V8 Trophy II wordt aangeboden als 90, 110 Station Wagon en voor het eerst ook als 110 Double Cab Pick-Up. Van de 25 exemplaren bouwt Land Rover Classic slechts vijf stuks van de Double Cab Pick-Up, terwijl de overige twintig gelijk worden verdeeld over de 90 en 110 Station Wagon.

Het exterieur heeft een kenmerkend zwart-wit kleurthema met een uniek camouflagepatroon ontwikkeld door het designteam van Land Rover Special Vehicles. De carrosserie is uitgevoerd in Fuji White, met een contrasterend Narvik Black dak en Gloss Black exterieurelementen. Daartoe behoren ook details als klinknagels, schroeven en luchtroosters. De 18-inch lichtmetalen Gloss Black Sawtooth velgen maken het exterieur compleet.

De Classic Defender Works V8 Trophy II heeft een doorwaaddiepte van 500 mm, een sleepoog aan de achterzijde en is voorzien van rock sliders en een externe rolkooi voor extra bescherming. Een ladder achterop biedt eenvoudig toegang tot het dak. Verder zijn er diverse subtiele details, zoals de Land Rover Trophy-logo's en de witte logo's op de spatlappen.

Het interieur is voorzien van Recaro-sportstoelen in zwart-wit Windsor leder met contrasterende stiknaden, die zowel comfort als ondersteuning bieden. De lederen bekleding strekt zich ook uit over het dashboard, de portieren en de hemelbekleding. Alles is met de hand afgewerkt.

Het infotainmentsysteem van Land Rover Classic beschikt over geïntegreerde navigatie en connectivity voor smartphones, waarmee het authentieke dashboard is voorzien van de nieuwste multimedia. Het interieur wordt verder gekenmerkt door een klokje met unieke Land Rover Trophy wijzerplaat van Elliot Brown, als centraal element van het dashboard. In het klokje komt ook het camouflagedesign van het exterieur terug.

De Classic Defender Works V8 Trophy II als 90 & 110 Station Wagon en 110 Double Cab Pick-Up is per direct te bestellen bij Land Rover Classic. De prijs is op aanvraag.