Land Rover introduceert Commercial-modellen

21 december 2017 | Land Rover introduceert de Discovery Commercial en Discovery Sport Commercial. De Commercial-uitvoeringen zijn bedrijfsauto's die er uitzien als de personenauto-uitvoeringen. Dat heeft Land Rover gerealiseerd mede door de geblindeerde zijruiten de uitstraling van privacy glas te geven. Afgezien hiervan zijn er nauwelijks uiterlijke verschillen.

Van beide modellen is de laadruimte toegankelijk via de achterklep en de achterportieren. Een volledig tussenschot met grote ruit vormt de afscheiding tussen laadruimte en cabine. Het ontwerp van het hoogwaardige tussenschot sluit perfect aan op dat van het interieur. Het schot is in beide modellen voorzien van stylingdetails die verwijzen naar designelementen van de carrosserie. In het tussenschot in de Discovery Commercial komt bijvoorbeeld het asymmetrische design van de achterklep terug. De constructie van het tussenschot speelt ook een belangrijke rol bij het reduceren van het geluidsniveau in het interieur.

De laadruimte in beide modellen is rondom afgewerkt met hoogwaardige materialen en uitgevoerd met een gedeeltelijk verdiepte vloer. Voor de Discovery Commercial is optioneel een uitneembare vloer leverbaar, waarmee een volledig vlakke laadvloer ontstaat. Daarmee is de laadruimte bijvoorbeeld geschikt voor het meenemen van twee europallets. De laadruimte van de Discovery Sport is geschikt voor één europallet. Verder biedt de bagageruimte van de Discovery Sport Commercial handige, verplaatsbare haakjes voor tassen of zakken.

In de Discovery Sport Commercial meet de bagageruimte (l x b x h) 174 x 139 (109 tussen wielkasten) x 80-107 cm. In de Discovery Commercial zijn de maten 174 x 143 (121 op smalste punt) x 80-113 cm.

De Discovery Commercial is optioneel leverbaar met climate control met vier klimaatzones, inclusief koel-/verwarmfunctie voor de laadruimte. Daarbij zorgen luchtroosters in de hemelbekleding van de laadruimte voor een afgestemde temperatuur. De functie kan worden bediend via de optionele 10-inch Touch Pro-touchscreen voor in de auto en op afstand met een smartphone via Remote Premium (maximaal 30 minuten).

Optioneel is de Discovery Commercial leverbaar met elektronisch gestuurde luchtvering (standaard op Td6 en Si6). De luchtvering biedt behalve een nog hoogwaardiger rijgedrag ook de mogelijkheid om de hoogte van de auto aan te passen voor gemakkelijker in- of uitladen en het aan- of afkoppelen van een aanhanger. De hoogte kan zowel vanuit de cabine als met de afstandsbediening worden versteld. Een andere optie is de elektrisch uitklapbare trekhaak, waarmee afhankelijk van de geselecteerde motor een geremd trailergewicht van maximaal 3.000 tot 3.500 kg mogelijk. Dit kan nog worden uitgebreid met Advanced Tow Assist, dat achteruitrijden met een trailer gemakkelijker maakt.

In beide modellen is het interieur vóór het tussenschot gelijk aan het bekende, hoogwaardige interieur van de personenversie. Uitrusting en opties van beide modellen zijn gelijk aan die van de basisuitvoering waarop het desbetreffende Commercial-model is gebaseerd. Ook het volledige verstelbereik van de stoelen is behouden. De Discovery Commercial biedt bovendien een royale bergruimte achter de voorstoelen. Ook in de Discovery Sport Commercial is voldoende ruimte achter de voorstoelen voor bijvoorbeeld attachékoffertjes of boodschappentassen. De grote ruit in het tussenschot en de niet geblindeerde ruit in het rechter achterportier garanderen een uitstekend uitzicht naar rechtsachter.

De Land Rover Discovery Sport Commercial is verkrijgbaar voor prijzen vanaf € 32.680,- (excl. BTW, BPM en afleveringskosten). De Land Rover Discovery Commercial is er vanaf € 49.180 (excl. BTW, BPM en afleveringskosten).