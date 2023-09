Land Rover geeft 5 jaar garantie

Fabrieksgaranties van drie jaar zijn standaard in de auto-industrie. De introductie van vijf jaar garantie suggereert dat Range Rover, Defender en Discovery een stap verder gaan voor hun klanten. Tevens worden hiermee alle modellen van alle Jaguar en Land Rover merken geleverd met dezelfde garantievoorwaarden, aangezien nieuwe modellen van Jaguar sinds 1 juli 2022 al worden geleverd met vijf jaar garantie.

De uitbreiding heeft als doel de service-ervaring van klanten tijdens de garantieperiode te verbeteren. Hierdoor kunnen particuliere en zakelijke gebruikers de onderhouds- en exploitatiekosten over een langere periode transparanter berekenen. De nieuwe garantie van vijf jaar verbetert de eigendomservaring en belooft ook een positieve impact te hebben op de restwaarde van Range Rover, Defender en Discovery modellen. Dit levert weer voordelen op voor gebruikte exemplaren. Op langere termijn zorgen hogere restwaarden voor een daling van de eigendomskosten en worden lease- en financieringsvoorwaarden concurrerender.

De uitbreiding van de garantie omvat ook uitgebreide toegang tot InControl Remote connectivity voor alle nieuw geregistreerde modellen. Hiermee kunnen gebruikers met hun auto communiceren, zelfs over lange afstanden. Met de smartphone-app kunnen zij het resterende brandstofniveau en de laadstatus controleren en checken of portieren en ruiten zijn gesloten of geopend. Ook optimaliseert InControl Remote de hulp bij pech en verstuurt indien nodig automatisch een noodoproep.